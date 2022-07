Confira o horóscopo desta quarta-feira (6)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente evitar levar as diferenças para o lado pessoal e procure exercitar a gentileza e a diplomacia, como aponta a harmonia lunar com Vênus e Saturno. Experiências em grupo tendem a ganhar corpo com a Lua Crescente na área de relacionamentos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Como apontam Vênus e Saturno harmonizados à Lua, procure estabelecer prioridades e valorizar a economia criativa. O cotidiano pede comprometimento nessa fase de Lua Crescente, demandando capacidade de organização e tranquilidade para evitar estresse.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante valorizar atividades culturais e ligadas às suas ambições, pois a Lua se encontra em harmonia com Vênus e Saturno. Devido à tensão com Júpiter, Mercúrio e o Sol, a busca por prazeres pode se intensificar com a Lua Crescente.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Reserve tempo para relaxar e se divertir, pois Vênus e Saturno se harmonizam à Lua. A vida doméstica pode pedir maior capacidade de gestão, o que não deve se sobrepor ao bem-estar pessoal, como alerta a tensão do referido astro com Júpiter, Mercúrio e o Sol.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure evitar externar insatisfações e ser construtiva nas críticas. Tente demonstrar empatia. A Lua Crescente na casa comunicativa pode lhe deixar espontânea na extroversão das ideias, o que demanda critério e bom senso.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente exercitar senso crítico e economia criativa, como demandam Vênus e Saturno harmonizados à Lua. As demandas práticas podem se elevar nessa Lua Crescente, o que exige apurada capacidade de gestão para fazer frente aos contratempos de ordem material e interpessoal.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso cultivar inteligência emotiva. Seu signo recebe a Lua Crescente, podendo lhe conectar com o que move você perante a vida. Conflitos em grupo tendem a tomar corpo frente a frustrações profissionais e na vida pessoal.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque se recolher e se fortalecer, como aponta a harmonia lunar com Vênus e Saturno. Os obstáculos podem ser vivenciados com intensidade com a Lua Crescente na área de crise, afetando o pensamento objetivo e a tomada de postura prática.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante demonstrar maturidade emocional e empatia para dar o conforto que os outros precisam, já que Vênus e Saturno se harmonizam à Lua. A Lua Crescente na área de amizades tende a lhe deixar solidária, sendo preciso respeitar seus limites.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure ser diplomática e demonstrar empatia. As demandas profissionais e os desafios na gestão coletiva das responsabilidades podem se elevar nessa Lua Crescente, devido à tensão com Júpiter, Mercúrio e o Sol, o que gera conflitos interpessoais.

AQUÁRIO (21/1 a 18/2)

A Lua Crescente na área espiritual tende a lhe deixar mais conectada com os valores que você cultiva perante a vida. Busque flexibilizar a postura ao lidar com pontos de vista contrastantes, devido à tensão com Júpiter, Mercúrio e o Sol.

PEIXES (19/2 a 20/3)

Tente respeitar seus limites do orçamento e prezar por discrição no trato interpessoal, como alertam Júpiter, Mercúrio e o Sol tensionados à Lua. Você pode buscar profundidade em suas experiências com a Lua Crescente harmonizada a Vênus e Saturno, deixando-lhe mais sofisticada.