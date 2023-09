CONFIRA O HORÓSCOPO DESTA QUARTA-FEIRA (6)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure motivar as pessoas próximas e valorizar as contribuições do entorno, visto a harmonia trazida por Marte. A Lua Minguante no setor das ideias tende a favorecer revisões, o que lhe ajuda a afinar a comunicação, aprimorar conceitos e identificar falhas de percurso.



TOURO (21/4 a 20/5)

Com a passagem da Lua Minguante pela casa material e sua tensão com Saturno, Sol e Mercúrio, os aspectos práticos da vida podem pedir revisão para que você se adapte às restrições financeiras. Busque resolver questões territoriais no trato humano. Certos ajustes podem fortalecer o dia a dia.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É preciso resgatar prazeres que elevam a autoestima. Os processos reflexivos tendem a ganhar corpo e conduzir ao autoaprimoramento, ajudando-lhe a dissolver bloqueios que afetam sua relação com o trabalho e a família, visto a Lua Minguante em seu signo sob tensão com Saturno, Sol e Mercúrio.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure revisar seus propósitos e definir estratégias. A Lua Minguante na área de crise tende a favorecer a introspecção como uma maneira de encarar seus medos e se libertar de padrões que estejam dificultando seu pleno desenvolvimento na vida.



LEÃO (23/7 a 22/8)

As relações de confiança podem se fortalecer neste momento. Tente reavaliar suas conexões sociais, buscando aperfeiçoar a qualidade de tais interações e se libertar de vínculos abusivos, visto a tensão com Saturno, Sol e Mercúrio.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Convém ser disciplinada. O momento pode ser desafiador para seus objetivos profissionais, o que favorece revisões e mudanças que ajudem você a corrigir falhas. Procure estabelecer estratégias de atuação eficazes, já que a Lua Minguante está na casa do trabalho.



LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante buscar o fortalecimento interior. A Lua Minguante tende a promover reflexões profundas sobre os rumos da sua vida, enquanto lhe faz confrontar crenças que estejam bloqueando seu crescimento pessoal, visto a tensão com Saturno, Sol e Mercúrio.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure investir no processo de amadurecimento nesta fase. A vida privada pode demandar revisões e mudanças com a Lua Minguante no setor íntimo, o que leva à superação das dificuldades e ao aprimoramento da sua relação com os vínculos de confiança e o patrimônio.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A Lua Minguante na área de relacionamentos tende a evidenciar um momento de revisão nas parcerias, o que ajuda você a identificar aspectos que precisam ser superados e outros a serem aprimorados em prol do convívio e dos projetos em curso. Que tal afinar o discurso?



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure investir em planejamento e disciplina. Revisões e ajustes no dia a dia se mostram importantes para fortificar sua relação com a saúde, o trabalho e a vida privada. Convém resolver desafios de gestão, já que a Lua Minguante no setor das rotinas se harmoniza a Marte.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua relação com grupos tende a passar por um complicado, mas importante processo de revisão com a Lua Minguante na área social, o que lhe ajuda a se libertar de situações abusivas e a fortificar vínculos saudáveis. É preciso ser diplomática.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque manter a moderação. A Lua Minguante na área familiar tende a favorecer o recolhimento como caminho de fortalecimento pessoal e de ajustes nas relações, já que as reflexões promovidas no momento podem lhe deixar mais consciente dos desafios a superar.