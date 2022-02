Confira o horóscopo desta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Dispersar tempo e energia é possível. Não comece nada que não tenha certeza que pode concluir. Use o bom senso para definir o que é possível fazer, senão, vai ficar marcando passo sem chegar a lugar nenhum. No amor, não permita que ciúme infundado prejudique o romance.

TOURO (21/4 a 20/5)

Para ver a cor do dinheiro imediatamente, empenhe-se em negócio de curto prazo. Trabalho ligado ao setor de turismo e lazer estão favorecidos. Serviço manual feito em casa poderá render boa grana. No amor, viagem poderá animar o romance.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesta fase, suas atividades estarão mais intensas, exigindo maior empenho no que faz. Bom momento para aumentar o seu capital financeiro. No amor, você irradia charme. Poderá despertar paixões alucinantes. Por onde passar despertará olhares penetrantes.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Neste dia você vai precisar tomar decisões importantes no seu emprego. Sua maior visão profissional beneficiará o seu trabalho. Você poderá optar por uma nova forma de produção. No amor, nesse período, evite o excesso de expectativas e ansiedade na vida a dois. Relaxe!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tudo o que depender de comunicação e verbalização estará favorecido neste dia. O momento é ótimo para se atualizar profissionalmente. No amor, confie mais na pessoa amada e evite críticas. Controle sua possessividade no romance. Acredite na cumplicidade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua intuição estará aflorada hoje, aproveite para descobrir um meio para alavancar o seu negócio ou trabalho. Com sua inteligência em alta muita coisa boa poderá ser idealizada e produzida. No amor, não permita que pessoas invejosas atrapalhem o romance.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A sensação que chegou a sua vez de progredir é real. Os astros conspiram para sua elevação financeira. Dando atenção às prioridades, você se destacará no que faz. No amor, coloque mais colorido à sua volta para deixar o clima mais leve e o ambiente mais alegre.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você está num período de muita inspiração e não será surpresa se apresentar algum trabalho com toque de originalidade. O momento é de expansão e você poderá conquistar novos mercados. No amor, deixe os sentimentos fluírem, pois o clima é mesmo de paixão.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seu dinamismo está nas alturas. Por causa disso, você consegue se articular para conquistar o que deseja. Sua produtividade tem tudo para aumentar e corresponder a expectativa dos interessados. No amor, ouça os conselhos das pessoas lhe querem bem.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

No trabalho, não há nada que não possa ficar sem solução. Sua percepção para resolver situações está em alta nesse período e saber conciliar os dois lados da questão será coisa fácil para você. No amor, cuidado com cantadas, o que não falta por aí é amostra grátis. Ignore-as.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua produtividade deverá aumentar no seu trabalho. Júpiter favorecerá o seu progresso. Entretanto, terá que ter cuidado com o ritmo acelerado e ansiedade poderão resultar em estresse. No amor, seja mais sensível com a pessoa amada.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Adote o otimismo e se dará bem. O fato é que uma pessoa otimista está sempre um passo à frente nas batalhas diárias. Acredite mais no seu potencial para alcançar suas metas. No amor, seu poder de sedução está em alta. Aproveite para conquistar a pessoa que ama.