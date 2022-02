Confira o horóscopo desta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Seu jogo de cintura é imenso e você terá que fazer uso dele, agora, para superar concorrência pesada no mesmo ramo de sua atividade. Com seu habitual empenho e ousadia será possível superar qualquer obstáculo. Você é um guerreiro! No amor, trate com atenção quem lhe ama.

TOURO (21/4 a 20/5)

Se você respeita o ponto de vista dos outros, o mínimo a esperar é o sucesso. Cultive dentro de si, a todo instante, a certeza que alcançará seus objetivos. No amor, seu lado sedutor estará em alta. Afeto e romantismo estarão juntos te perseguindo. Que bom!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Durante esse período você poderá ter excelentes chances de crescimento. Os astros estão favorecendo o trabalho e os empreendimentos. Fique alerta para não deixar nenhuma oportunidade. No amor, mantenha o romantismo na sua relação para avivar o romance.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Os ventos estão soprando a seu favor nesse período! Mantenha-se otimista, mas procure fazer mais contatos profissionais. Deles dependerão seu crescimento profissional. A maré está para peixe! Então, aproveite para pescar o progresso financeiro. No amor, invista na felicidade a dois, viu?

LEÃO (23/7 a 22/8)

Evite confrontos. Não coloque debate longo onde apenas uma conversinha seria suficiente para mudar uma situação em seu favor. Diálogo rápido, além, de não estressar, sempre esclarece melhor qualquer coisa. No amor, não tenha medo de se envolver afetivamente.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nenhuma situação deve ser analisada por um único ângulo. As profissionais menos ainda. Pesquise mais o seu mercado de trabalho para ver se existe condição de aumentar o rendimento financeiro. No amor, boa pedida: programar passeios com a pessoa amada.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Se foi determinado pelos astros que uma coisa é para você, ninguém poderá interferir. O que é para seu, será. Portanto, não precisa se preocupar muito com o futuro. No amor, compartilhe momentos de descontração com os seus familiares e amigos. Cor: azul-claro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O trabalho em grupo recebe proteção de Júpiter. Está previsto aumento de produtividade e de maior faturamento. Tudo deverá caminhar bem de acordo com o esforço conjunto. No amor, atividade divertida poderá melhorar o clima no romance. Mais alegria na vida a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O corpo é um receptor da alma, portanto, trate bem dele para que ele possa cumprir com o propósito que foi designado pelo céu. Sua inspiração poderá fazer você criar coisas maravilhosas para o bem de todos. No amor, sua generosidade é notada pelo destino!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente encontrar maneiras criativas para valorizar o seu trabalho. Evolução está sempre presente para quem deseja progredir. Inspiração não lhe falta para realizar o que deseja. No amor, nesse período procure deixar a rotina longe para o romance não perder o seu encanto.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque novas alternativas para aumentar sua renda. O mar está para peixe. Com um pouco de ousadia, você poderá achar o meio para aumentar sua produtividade no trabalho. Ouse! No amor, forte paixão no romance incendiará o relacionamento a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tudo indica que nestes dias a fase será muito agitada, sobretudo no trabalho. Terá que se esforçar muito para dar conta dos compromissos profissionais e sociais. No amor, mostre que quando você quer consegue ser a pessoa mais amorosa do mundo. Mostre, mesmo!