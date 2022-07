Confira o horóscopo desta quinta-feira (14)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É preciso saber separar dinheiro e amizades para não correr prejuízos. Conflitos territoriais podem aflorar nas relações com a Lua tensionada a Marte e Urano, o que pede autocontrole emotivo e capacidade de negociação. Procure não ser imediatista quanto aos resultados.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure definir prioridades e não ser tão imediatista quanto aos resultados. A Lua no setor do trabalho entra em conflito com Marte e Urano em seu signo, podendo destacar um momento de desgaste associado ao excesso de demandas, que prejudica seu bem-estar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante encarar as dificuldades com equilíbrio emotivo, sem o qual o raciocínio pode ser atropelado pela impaciência. Os problemas podem colocar em xeque suas ideias e crenças, já que a Lua no setor espiritual entra em conflito com Marte e Urano na área de crise.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque se preservar de posturas invasivas nas relações, como alerta a tensão com Marte e Urano. A Lua no setor íntimo tende a lhe conectar com suas necessidades emocionais, enquanto que destaca a necessidade de zelar por uma postura recolhida e empenhada aos aspectos estruturais da vida privada.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente não se deixar levar pela forte competitividade, agindo com ética e colaboração, mesmo que precise defender seus interesses. As parcerias de trabalho podem levar ao conflito nessa fase de tensão lunar com Marte e Urano, por conta de posturas intolerantes.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É fundamental cuidar mais de si, sobretudo nesta fase. Transitando pelo setor do cotidiano e da saúde, a Lua entra em tensão com Marte e Urano e pode evidenciar estresse emocional ligado ao acúmulo de demandas e contratempos que prejudiquem seus interesses.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure definir limites entre o público e o privado, pois incompatibilidades podem aflorar. Você tende a ficar mais sensível às necessidades comunitárias e também vulnerável a se envolver em conflitos interpessoais com a Lua no setor social, dada a tensão com Marte e Urano.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É necessário buscar autonomia com cuidado para não invadir o espaço alheio. Busque negociar, caso haja pendências em grupo. Conflitos podem aflorar com as pessoas do seu convívio, já que a Lua na área familiar entra em tensão com Marte e Urano, dando combustão à intolerância

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente zelar por uma boa comunicação com o entorno, a fim de evitar conflitos. A tensão lunar com Marte e Urano tende a destacar a necessidade de equilibrar suas ideias com os processos ligados ao dia a dia, pois incompatibilidades podem aflorar entre teoria e prática.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque não subestimar a necessidade de economia, já que muitas das ações empreendidas tendem a afetar drasticamente seu orçamento. A Lua na área material entra em tensão com Marte e Urano no setor dos prazeres, podendo destacar a importância de conciliar o orçamento com o lazer.

AQUÁRIO (21/1 a 18/2)

Procure evitar se submeter a ambientes desagradáveis, escolhendo a diplomacia para se afastar do que não faz bem. A convivência com pessoas de temperamento difícil pode pesar sensivelmente em seu bem-estar, como aponta a Lua tensionada a Marte e Urano.

PEIXES (19/2 a 20/3)

Busque adotar uma postura emocionalmente discreta e não se deixar envolver por atritos envolvendo o entorno. As palavras devem ser empregadas com cuidado e diplomacia, já que a Lua no setor de crise entra em tensão com Marte e Urano na área da comunicação.