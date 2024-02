Confira o horóscopo desta quinta-feira (15)

Áries

É importante atuar de forma cautelosa na interação coletiva, buscando conciliar interesses e ações. A Lua encontra Júpiter e Urano na área material, podendo sugerir um momento de oportunidades relacionadas ao universo tangível e em que o fator inovação emerge na gestão de projetos.

Touro

Tente não deixar que a ousadia lhe faça negligenciar a prudência e o planejamento necessários, visto a tensão com Marte e Mercúrio. Com a Lua em seu signo, uma forte busca por expansão pessoal pode emergir, o que faz você se lançar de forma corajosa nas oportunidades.

Gêmeos

O encontro da Lua com Júpiter e Urano na área de crise pode evidenciar um momento de transformação interior, permitindo-lhe encarar as dificuldades sob outras perspectivas, convertendo-os em oportunidades. Contudo, é preciso evitar correr riscos não calculados.

Câncer

Procure ser cautelosa na gestão compartilhada de recursos patrimoniais. Suas conexões sociais podem receber estímulos frente ao encontro da Lua com Júpiter e Urano na área das amizades, o que contribui com uma arrojada articulação de ideias e de ações.

Leão

Busque não permitir que certas ambições lhe façam negligenciar as demandas interpessoais. A expansão profissional tende a se figurar entre suas principais metas com a Lua na casa do trabalho, deixando você mais corajosa para buscar oportunidades.

Virgem

É importante evitar se afastar da zona de segurança, como sinaliza a tensão lunar com Marte e Mercúrio. Com a Lua na área espiritual, a mente tende a se expandir rumo a horizontes mais amplos, o que lhe faz buscar experiências que agreguem significado à sua vida.

Libra

Tente ser moderada nas ações e na expressão das ideias neste momento. É fundamental confrontar seus anseios e frustrações, pois isso faz parte do processo de autoconhecimento, visto que a Lua encontra Júpiter e Urano no setor íntimo.

Escorpião

Sua postura tende a ser marcada pela autenticidade, mas busque ser moderada ao expor opiniões que acabam magoando as pessoas. A Lua encontra Júpiter e Urano na área de relacionamentos, podendo promover expansão das parcerias e de projetos inovadores articulados em grupo.

Sagitário

É importante compreender a necessidade de conciliar suas opiniões com as do entorno imediato, evitando imposições. O pensamento arrojado promovido pelo encontro lunar com Júpiter e Urano na área do cotidiano tende a lhe fazer renovar seu dia a dia, contando com ações criativas e inovadoras.

Capricórnio

Neste momento, um forte senso de aventura tende a lhe guiar, deixando a vida mais divertida. Contudo, busque estabelecer critérios e limites para os gastos financeiros, conforme alerta a tensão lunar com Marte e Mercúrio.

Aquário

Tente evitar sobrecarregar o corpo e a mente, equilibrando trabalho e descanso. O encontro da Lua com Júpiter e Urano na área familiar tende a destacar um momento dinâmico para a rotina doméstica, contando com ações inovadoras e capacidade de adaptação.

Peixes

Sua postura tende a ganhar assertividade frente ao encontro da Lua com Júpiter e Urano na área comunicativa, o que contribui com a defesa dos seus interesses. Mas busque entender a necessidade de guardar para si opiniões que possam gerar polêmicas e conflitos.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo