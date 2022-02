Confira o horóscopo desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Marte sinaliza que a próxima semana será muito favorável para realizar muita coisa que você não conseguiu anteriormente. O seu regente diz que precisará ser mais atuante para conseguir dar conta das oportunidades que aparecerão. No amor, momentos felizes a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Faça o que sua intuição mandar para alcançar o que deseja na vida profissional. Ela poderá lhe dar a melhor diga para abrir novos espaços para o sucesso da sua carreira. No amor, poderá atrair ao seu convívio, pessoas de sentimentos nobres, leais e sinceras.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A vindoura semana, será marcada por alta produtividade, o que beneficiará o desempenho profissional. As negociações estarão favorecidas e altos lucros estão constelados para aqueles que produziram. No amor, aproveite este momento para sair com quem ama.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

As atividades em grupo darão bons resultados na próxima semana. Não está descartada a possibilidade de ter que assumir novas responsabilidades. Elas trarão progresso financeiro. No amor, Ótimo dia para as pessoas apaixonadas, pois, um clima romântico está no ar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Na vindoura semana, haverá novos desafios à sua frente e será preciso estar preparado para dar conta deles. Pense em resultados e como chegar até eles. O seu regente o Sol estará lhe protegendo e você se dará bem. No amor, Dê mais atenção à pessoa amada.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Mércurio sinaliza que depois de amanhã vai iniciar um período de muito progresso na sua vida profissional e dinheiro não faltará para aumentar sua poupança. Sua produtividade irá até te surpreender. No amor, imensa vontade de ser feliz elevará sua autoestima.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os próximos dias poderão ser preocupantes por causa de algum problema inesperado. Mas, ele será solucionado de alguma forma. Perspicácia não faltará para vencer qualquer desafio. Amor: um encontro lhe trará muita alegria. Você será alvo de atenção e carinho.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você terá oportunidade de solucionar problema que consumiu seu tempo e energia. Na vindoura semana, deverá priorizar o que você deseja na carreira. No amor, romances passageiros podem surgir a toda hora, mas não combina com o momento.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Na próxima semana, planos começarão a se realizar. Trabalhos surgirão, mas, com ideias originais, você conquistará o que deseja e a sua renda aumentará. No amor. O fim de semana promete momentos temperados por um clima mágico de carinho e felicidade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A sensação que invade a sua mente de que algo muito bom vai acontecer na sua vida poderá ser o ponto de partida para começar algo novo. Aproveite esse período para iniciar alguma coisa diferente e poderá se dar bem. No amor, aprenda a lidar com a pessoa amada e ajudá-la

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Objetividade e criatividade, juntas, na próxima semana, darão um banho de produtividade no seu trabalho. Seu senso de oportunidade abrirá seus horizontes profissionais. Altos lucros são esperados. Mexa-se! No amor, momento gostoso para trocar confidências com o seu par.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Nos próximos dias, nada ficará a desejar no seu trabalho. Não faltará originalidade no que for fazer e sua capacidade profissional será reconhecida. Poderá ser a partida para o sucesso da sua carreira. No amor, chances de romances duradouros existem, mas, terá esbanjar romantismo.