Confira o horóscopo desta quinta-feira (26)

Áries

Procure buscar entrosamento e valorizar a cumplicidade. A influência de Mercúrio na área de relacionamentos tende a lhe deixar acessível ao diálogo e ao estabelecimento de acordos, visto que melhora seu entendimento sobre as necessidades das pessoas e das parcerias em curso.

Touro

A busca por qualidade de vida pode se elevar, o que lhe ajuda a melhorar sua relação com a saúde. O momento tende a ser marcado por um maior engajamento no planejamento das rotinas, onde a comunicação ganha força nas parcerias de trabalho.

Gêmeos

Lazeres intelectuais tendem a ganhar corpo no momento, sobretudo na companhia dos amigos. Seu engajamento em temas de interesse coletivo tende a se elevar agora, ampliando o espaço de diálogo e gerando interações mentalmente estimulantes.

Câncer

Busque valorizar os momentos em família para reforçar a cumplicidade. A influência de Mercúrio no setor doméstico tende a iluminar sua percepção sobre as necessidades do lar, enquanto lhe deixa acessível ao diálogo e amplia o espaço de interlocução com as pessoas próximas.

Leão

Mercúrio tende a estimular seu lado sociável e favorecer as associações por afinidades intelectuais, que ficam evidentes na medida em que você se abre ao diálogo. Você tende a ampliar sua percepção sobre a própria vida.

Virgem

Procure aproveitar para desenvolver sua capacidade gestora, inclusive por meio de estudos. Mercúrio encontra o Sol, podendo ampliar sua percepção sobre as necessidades práticas e aprimorar sua relação com o universo tangível, incluindo as finanças e o seu próprio corpo.

Libra

A aproximação com o Sol tende a iluminar suas potencialidades, o que favorece o engajamento em estudos direcionados aos seus objetivos. Estímulos mentais podem se fazer mais presentes neste momento, o que contribui com atividades que lhe façam exercitar seu senso crítico.

Escorpião

Busque identificar os fatores a serem aperfeiçoados, inclusive em sua própria postura. Sua jornada pode ser marcada pela influência de Mercúrio na área de crise, o que promove reflexões profundas sobre a vida e os desafios que você vem enfrentando para alcançar seus objetivos.

Sagitário

O encontro com o Sol pode elevar sua percepção sobre as pessoas, o que facilita o espaço de diálogo e dinamiza as interações em rede. A entrada de Mercúrio no setor das amizades tende a estimular seu interesse por atividades em grupo e pelas trocas intelectuais.

Capricórnio

Busque se aperfeiçoar intelectualmente por meio de estudos e capacitações. Seu senso empreendedor tende a se elevar frente à influência de Mercúrio na área profissional, o que ajuda na gestão dos processos de trabalho e na articulação de projetos relacionados à sua carreira.

Aquário

Sua capacidade reflexiva tendem a se fortalecer agora, o que ilumina o pensamento sobre temas importantes em sua trajetória de vida. Além de autoconhecimento, estudos de maior complexidade intelectual podem ser favorecidos nesta fase.

Peixes

O patrimônio pode receber atenção especial, o que favorece o estabelecimento de premissas que lhe ajudem a otimizá-lo. O ingresso de Mercúrio no setor íntimo tende a mostrar um momento de quietude mentalmente produtiva, voltada a analisar os aspectos estruturais de sua vida.

