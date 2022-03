Confira o horóscopo desta quinta-feira, 3 de março de 2022

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nas finanças, a casa da fortuna está ativada, trazendo boas chances de negócios e de concretização de suas ideias. Aproveite! Momento muito favorável para romances e namoros. Você está menos tenso do que de costume, o que facilita a curtição.

TOURO (21/4 a 20/5)

Olhe para si e veja a riqueza que mora aí dentro. Quer dizer, sua força, sua coragem, sua capacidade de dar a volta por cima. Muita energia para trabalhar e grande resistência física. O trabalho deve ser bastante produtivo. Projeção social.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque se aprofundar espiritualmente. Tudo que você reivindicar neste período tem chances de ser atendido. Agora você enxerga o futuro com otimismo, o que lhe dá um ar mais relaxado e confiante. Porém, não fique apenas na boa vida. Avance!

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Fique de olhos bem abertos para as oportunidades, não deixe que elas passem por você, sem que possa aproveitar. Boas vibrações estão lhe trazendo tranquilidade e arejando a sua cabeça. Sua mente será invadida por uma avalanche de boas ideias. Muita criatividade e iniciativa.

LEÃO (22/7 a 22/8)

No trabalho, a situação se apresenta estável com proteção de pessoas poderosas. Continue fazendo a sua parte com determinação. Esperança e confiança em alta no seu mundo emocional. Uma boa surpresa pode vir de alguém que está bem próximo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Confundir amizade com amor será uma possibilidade nestes dias. Mas quem mexe fundo com seu coração está por perto mesmo. Fique alerta. Período positivo a vida social. Você conseguirá agradar às pessoas de um modo geral, parecendo adivinhar exatamente o que elas desejam. Bom momento profissional e financeiro.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Este é um bom período para tomar decisões. Suas qualidades naturais estão mais potencializadas. Seu charme e seu requinte podem colocar você em evidência. Aproveite. Boa disposição para o amor. O período também é excelente para tratar de qualquer assunto financeiro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento propício para iniciar novos relacionamentos. Só não vale deixar os romances atrapalharem a sua vida profissional. Período de sucesso na vida social. Você saberá atrair a simpatia das outras pessoas. Use sua energia vital para criar coisas positivas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Se puder renove as energias fisicamente através da natureza: uma boa caminhada é saudável. Determinação e firmeza asseguram o sucesso das suas realizações. Será necessário algum sacrifício para chegar aonde deseja, mas você possui força suficiente para isso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você está muito comunicativo e simpático. Podem surgir formas alternativas ou paralelas de aumentar seus ganhos. Ótimo astral. Você pode ser surpreendido por ideia ou acontecimento que vai mudar de maneira radical a forma como vê o mundo e as pessoas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

No plano amoroso, você poderá ser pego de surpresa por uma paixão repentina. Você estará bem-humorado, com muita vitalidade e energia. O momento é mais que perfeito para o romance e para as trocas emocionais com amigos e familiares.



PEIXES (20/2 a 20/3)

O período é propício para oportunidade de colocar à prova o seu talento e a sua competência. Aposte em si mesmo. Paciência e jogo de cintura, em pequenas doses e na hora certa, farão milagres. Quanto mais neutro você for diante de situações polêmicas, melhor.