Confira o horóscopo desta quinta-feira (30)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O Sol estimula seus planos futuros. Dia favorável para o amor. Aproveite. Seu carisma está em evidência. Você lida melhor com atividades complexas e percebe que sua mente se beneficia a medida que abre seus horizontes. Bom momento no campo afetivo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Uma aura de magnetismo se manifestará em todas as suas atitudes. Esse brilho todo é resultado de uma relação mais amorosa. No plano profissional, você encontrara respostas para todo que está buscando. Bom momento no campo sentimental.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

No campo afetivo haverá sinceridade e respeito. Fase de muita franqueza, que, entretanto, não será usada como arma para ferir o outro, mas sim como uma maneira de mostrar a sua boa vontade e deixar que o outro lhe conheça um pouco melhor.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Ponha em prática toda as suas ideias e as coisas que estiverem ao seu alcance, pois tudo que fizer terá resultado positivo. Bom período para lidar com pessoas mais jovens, suas ideias estarão mais criativas e você poderá ajudar muito a alguém. Novas experiências no amor.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Comodismo e estabilidade não têm nada a ver com o signo de Leão. Sempre buscando novos rumos e aventuras, nada é pior para você do que se manter parado. As possibilidades que a vida pode proporcionar lhe encantam, aumentando sua fé.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É hora de deixar seus sentimentos tomarem o rumo de sua vida, confie mais no seu coração. Trabalho: Tato e diplomacia, a combinação perfeita para zerar qualquer situação, estão de fora nestes dias, a menos que você se empenhe em recuperá-los.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os astros estão fazendo você voltar ao passado e talvez lembrar mais das perdas do que dos ganhos. Não fuja das recordações, mas não deixe de valorizar o que você tem no presente. Veja o que você tem para agradecer. Bom momento no campo familiar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sensação de segurança e autoconfiança, o que influenciará beneficamente a sua vida profissional. A rotina de trabalho muitas vezes causa um desgaste na criatividade e na dedicação das pessoas. Quando aparece alguém animado é um incentivo para todos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A sua atenção estará voltada para o casamento e associações em geral. Você estará mais sociável e magnético(a), mas poderá ser presa de ciúmes e possessividades exageradas. Não bloqueie nem freie seus sentimentos para poder conhecê-los.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Este período será repleto de novidades e você pode esperar por surpresas positivas no amor, no trabalho e em casa. Use o dinheiro que ganha para construir o caminho rumo a mudanças na carreira. Bom momento no campo profissional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Confie na sua mente, que está muito prática e objetiva, encontrando com facilidade novas saídas e soluções para problemas em qualquer área. Mantenha o otimismo: Não dê ouvidos aos medrosos e pessimistas que insistem em ver grandes perigos em tudo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A fé, o bom humor e a inteligência são produtos da mesma fonte. Seu bem-estar vai ser proporcionado pela companhia de grupos. Reúna pessoas queridas e curta momentos agradáveis. Crie movimento em sua vida. Bom momento no campo espiritual.