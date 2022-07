Confira o horóscopo desta quinta-feira (7)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A tensão com Plutão pode alertar quanto a conflitos de interesse no âmbito profissional, o que pede discrição. Visto que se harmoniza com Vênus e Saturno, a Lua Crescente tende a lhe estimular a interagir com as pessoas, além de se mostrar disponível a ajudar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente não se deixar levar pelo pessimismo ao afrontar dificuldades, como alerta Plutão tensionado. Seu comprometimento na gestão das rotinas pode aumentar com a Lua Crescente, o que lhe permite usar suas habilidades intelectuais e criativas para elevar a eficácia das ações.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure ser autocrítica e responsável em suas escolhas. Solidariedade e comprometimento social tendem a aflorar com a Lua Crescente harmonizada a Vênus e Saturno. Tente identificar situações que possam ser um risco para seu bem-estar e sua estabilidade financeira.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque evitar se envolver em brigas com seus conviventes, como alerta Plutão tensionado. A inteligência emotiva tende a se mostrar essencial para lidar com questões familiares e um olhar mais estratégico que faça frente a situações complexas, já que a Lua Crescente se harmoniza a Vênus e Saturno.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Suas ideias podem passar por testes frente aos obstáculos. Visto que a Lua Crescente se encontra harmonizada com Vênus e Saturno, sua capacidade de comunicativa tende a se mostrar eficaz para facilitar a interlocução na gestão do cotidiano e promover acordos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Plutão tensionado tende a pedir maior capacidade de ajuste. Eleva-se sua capacidade de gestão frente à harmonia da Lua Crescente com Vênus e Saturno, o que ajuda com a sustentabilidade baseada em economia criativa, levando a um melhor reaproveitamento de recursos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso ter maior esforço de entendimento. Um forte desejo de expansão pode lhe guiar nessa fase de Lua Crescente, o que faz você ter um bom aproveitamento da sua capacidade intelectual para fazer os contatos que lhe interessam fora do âmbito cotidiano.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É preciso reserva emotiva. A Lua Crescente na área de crise pode pedir recolhimento íntimo como forma de fortalecimento pessoal, pois se harmoniza com Vênus e Saturno. Os problemas tendem a lhe levar a articular estratégias de longo prazo, que precisam ficar em segredo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Mais cuidado com questões patrimoniais, evitando misturar dinheiro e amizades. A Lua Crescente pode fortalecer o círculo dos relacionamentos de confiança, que se mostra uma forte rede de apoio emotivo e intelectual.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Ações baseadas em economia criativa podem se mostrar prósperas, dada a harmonia com Vênus e Saturno. Contudo, Plutão tensionado pode apontar desafios que lhe tiram da zona de conforto. Um forte senso de responsabilidade tende a aflorar nessa Lua Crescente.

AQUÁRIO (21/1 a 18/2)

Tente não ser demasiado pedante, a fim de evitar erguer barreiras interpessoais, como alerta Plutão tensionado. Sua postura pode ficar criteriosa com a Lua Crescente harmonizada a Vênus e Saturno, o que lhe faz dar valor às experiências que agreguem valor à sua vida.

PEIXES (19/2 a 20/3)

Procure zelar por privacidade, como alerta a tensão Lua-Plutão. Os aspectos harmônicos que a Lua Crescente forma com Vênus e Saturno podem elevar sua empatia e sua percepção crítica dos acontecimentos. Isso tende a lhe ajudar a se posicionar com inteligência emotiva.