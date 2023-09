CONFIRA O HORÓSCOPO DESTA QUINTA-FEIRA (7)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente evitar se sobrecarregar mentalmente, buscando equilibrar trabalho e descanso para manter o bom senso. A Lua Minguante segue pelo setor das ideias, podendo pedir capacidade analítica para aperfeiçoar processos, corrigir erros e se libertar de ilusões.



TOURO (21/4 a 20/5)

Procure ser diplomática na gestão de conflitos. É preciso melhorar sua relação com o universo material pode ser um dos principais motes da Lua Minguante na área financeira, que segue tensionada a Mercúrio, Sol e Netuno. Busque conter os gastos e reestruturar o orçamento.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Convém manter clareza no entendimento sobre questões-chave da sua vida para se posicionar de forma consciente. Busque desacelerar e se reestruturar mentalmente e emocionalmente, devido a Lua Minguante que transita por seu signo e forma aspectos tensos.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

É importante buscar conforto e segurança, a fim de alcançar tranquilidade e refletir sobre os caminhos a seguir. Tente lidar com as dificuldades, mesmo que seja um processo cansativo, já que a Lua Minguante segue pela área de crise e entra em tensão com Mercúrio, Sol e Netuno.



LEÃO (23/7 a 22/8)

A Lua Minguante na área de amizades segue tensionada a Mercúrio, Sol e Netuno, podendo sinalizar a necessidade de reduzir a exposição pública e rever os interesses que permeiam o entorno imediato para promover a transformação social. Deixe de idealizar as pessoas.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua relação com o trabalho pode passar por um momento de defasagem entre o ideal e o real, o que pede revisões que lhe ajudem a resolver os problemas, já que a Lua Minguante segue em trânsito pela casa profissional, tendo Mercúrio, Sol e Netuno em tensão. Que tal ser mais objetiva?



LIBRA (23/9 a 22/10)

Convém se manter a racionalidade e imparcialidade. Seus questionamentos sobre a vida podem ganhar corpo com a Lua Minguante na casa espiritual, o que possibilita especulações que prejudicam a autoestima e seu desempenho, visto a tensão com Mercúrio, Sol e Netuno.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É preciso prezar pelo recolhimento, a fim de colocar as ideias em ordem, evitando decisões. Os aspectos tensos que a Lua Minguante no setor íntimo forma com Mercúrio, Sol e Netuno tendem a sugerir frustrações na vida privada que lhe fazem questionar o que agrega valor.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Como alerta a tensão com Mercúrio, Sol e Netuno, busque evitar especulações que estressam o convívio. A influência da Lua Minguante no setor de relacionamentos pode oportunizar reflexões sobre as dificuldades que impactam na qualidade das parcerias e ajustes pontuais.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente evitar críticas as pessoas próximas, demonstrando empatia e capacidade de ajuste. É fundamental reduzir o ritmo do dia a dia e analisar os acontecimentos com a Lua Minguante no setor das rotinas, buscando corrigir falhas e aprimorar os processos de gestão.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure evitar se envolver em problemas alheios neste momento. Convém adotar uma postura seletiva na interação com suas redes, com a Lua Minguante no setor social, de modo a distinguir os contatos importantes de outros superficiais ou mesmo prejudiciais.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente buscar entendimento sobre os desafios interpessoais e se mostrar disposta a fazer acordos, como alerta a tensão com Mercúrio, Sol e Netuno. A Lua Minguante segue na área familiar, podendo direcionar sua atenção para as necessidades domésticas do ponto de vista da gestão.