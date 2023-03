Confira o horóscopo desta quinta-feira (9)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure cultivar discrição e não se deixar levar pelo egocentrismo. Desafios interpessoais tendem a se fazer presentes agora, seja em decorrência de conflitos de vaidade ou de reações excessivamente emotivas diante de interesses divergentes.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque cultivar equilíbrio e maturidade, ao invés de reagir instintivamente. Um transbordamento emocional relacionado aos obstáculos cotidianos tende a aparecer, o que compromete os processos de gestão, o trato humano e o seu bem-estar. Cuidado!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante tomar decisões coerentes e não se deixar levar por futilidades. Problemas de ordem pública ganha corpo, motivados em sua maioria por posturas egocêntricas. Procure ter critério ao se expor e manter distância emocional dos obstáculos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente estabelecer prioridades e se esforçar. Desafios de gestão podem prejudicar sua autoestima e comprometer o entendimento com o entorno imediato. Procure evitar procrastinar como maneira de se libertar dos obstáculos, já que eles não irão desaparecer.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Preservar-se é essencial! A Lua tende a alertar você sobre a importância de moderar o tom emotivo no discurso e de não criar expectativas de reciprocidade quanto às suas opiniões. Busque saber lidar com as decepções, sem deixar que elas lhe dominem.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente agir de acordo com suas possibilidades, evitando alimentar frustrações. A tensão lunar com Júpiter e Vênus no circuito patrimonial tende a alertar sobre gastos financeiros movidos por carências afetivas e restrições materiais limitando suas possibilidades de realização pessoal.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure evitar levar possíveis desafios para o lado pessoal e busque respeitar o momento das pessoas do entorno imediato. Expectativas emocionais distintas tendem a contrastar fortemente nas parcerias, prejudicando a convivência.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante praticar a racionalidade e a imparcialidade. Sua postura tende a ficar emocionalmente instável frente aos contratempos do dia a dia, aumentando a proporção dos problemas, além de gerar conflitos interpessoais. Cuidado redobrado!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure evitar laços de dependência e enfrentar os conflitos com naturalidade, de maneira a cultivar relações saudáveis nesta fase. Desafetos tendem a tomar corpo no âmbito das amizades, frente à adversidade de ajustar interesses contrastantes.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A administração do tempo é de extrema importância, bem como a capacidade de ajuste com o entorno, a fim de minimizar os desafios. As obrigações tendem a contrastar com suas necessidades emocionais, o que também prejudica a convivência.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque evitar alimentar especulações e tente lidar de maneira diplomática com as diferenças de opinião. A Lua segue pelo setor espiritual, podendo revelar problemas para expor suas opiniões com transparência e para lidar com ideologias diferentes.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É importante tirar o foco das decepções para o que você tem de bom à disposição. A tensão lunar com Júpiter e Vênus entre o setor íntimo e o material tende a destacar dificuldades para colocar em prática seus desejos e restrições financeiras desestabilizando a autoestima.