Confira o horóscopo desta segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Não desista dos seus objetivos, mesmo quanto maior for a meta, maior a luta. Vitória só é alcançada por aqueles que lutam até o final. Nas finanças, você tende produzir mais e ganhar mais dinheiro. No amor, clima de afeto se aflora no seu coração.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você tende esquecer frustrações e reavaliar suas conquistas. Essa fase traz o desejo de buscar significados de renovação. Invista no que pode lhe fazer muito feliz. Nas finanças, alto poder de negociar bem. No amor, faça um programa divertido a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Boas energias do universo favorecem seu poder de criação. Bom momento para exibir o seu talento e produzir o que antes não teve inspiração suficiente para o criar. Nas finanças, elas tende melhorar. No amor, uma pessoa distante pode enviar notícias.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Na vida social, a companhia de pessoas amigas tende a ser gratificante nesse período. Lazer: saiba se divertir não gastando demais. Nas finanças, não esbanje o seu dinheiro, pois ele está difícil de se ganhar. No amor, um possível clima de leveza e alegria na sua família.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Ofereça momentos agradáveis para as pessoas que gostam de você. A presença lunar o faz mais social e generoso. Nas finanças, fechar negócios de forma impulsiva não dará certo. Pense bem antes de investir, viu? No amor, dê mais atenção a quem ama.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você precisa esquecer mágoas. Busque ficar perto de pessoas alegres, pois isso, pode levantar o seu astral. Nas finanças, conseguirá fechar um negócio tão desejado, mas terá usar toda sua persistência para alcançar tal. No amor, espalhe alegria no seu lar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Pesquise o máximo possível, pois boas oportunidades podem lhe guiar por rumos que você ainda não havia explorado. Nas finanças, terá melhorias financeiras graças aos seus esforços para melhorar de vida. No amor, dê mais valor a pessoa que te ama.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Abra-se para o novo. Não insista com antigos padrões profissionais, pois não vão os resultados que você espera deles. Modernize as suas atividades e progresso virá! Nas finanças, prosperidade à vista. No amor, fortes emoções vão agitar a vida a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Cuidado para não ser vítima da sua objetividade! Poderá correr muito atrás de novos interesses e se estressar. Lembre-se que de vagar se vai ao longe! Nas finanças, ganhará mais dinheiro, mas de forma lenta. No amor, os solteiros estarão muito felizes!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Honestidade faz parte do seu eu. Não permitira que alguém compre o seu silêncio na hora de denunciar alguém que vive bem por intermédio de explorar os pobres. Nas finanças, o momento é favorável aos pequenos investimentos. No amor, alegrias na vida a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua vida tende mudar para melhor, pois boas energias do universo estão atraindo uma fase de sucesso na sua vida pessoal e profissional. Nas finanças, muitos negócios estão previstos pelos astros. No amor, permita-se ser feliz ao lado de quem te ama.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seu imenso empenho na sua atividade permitirá que o seu dia seja mais produtivo. Clima amistoso no trabalho resultará no bom desenvolvimento das suas atividades. Nas finanças, êxito financeiro está bem próximo. No amor, imensa felicidade no lar.