Confira o horóscopo desta segunda-feira (18)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Eleva-se sua autoconfiança perante à coletividade, já que Mercúrio e o Sol adentram o setor social. O momento pode promover uma revisão de ideias, fazendo-lhe se liberte de situações limitantes e melhore sua relação com o entorno.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente se organizar com os conviventes para melhorar a qualidade da vida doméstica. Durante este momento é preciso diminuir a exposição social e focar nos aspectos práticos e financeiros, ficando minguante nesse período.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure aperfeiçoar seu conhecimento, já que Mercúrio e o Sol adentram o setor comunicativo. O momento tende a lhe fazer melhorar sua relação com o trabalho e os projetos pessoais em curso, minguando nesse período.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Visto que Mercúrio e o Sol adentram o setor material, é importante aperfeiçoar a relação com os aspectos práticos e financeiros do cotidiano. Você tende a se reconectar com o que lhe motiva perante a vida, enquanto que traz consciência dos problemas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Inteligência e carisma tendem a favorecer seu dia, pois Mercúrio se desloca para seu signo. Momento de ajustes e limpeza pessoal que lhe ajuda a aprimorar sua vida e seu círculo de confiança, já que a Lua transita entre o setor íntimo e o das amizades.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque identificar os pontos de fragilidade, pois Mercúrio e o Sol adentram o setor de crise. Para aperfeiçoar as parcerias, é importante fazer uma revisão crítica dos interesses coletivos e acordos, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho, minguando nesse período.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Aflora a fraternidade nas relações com a entrada de Mercúrio e do Sol no setor das amizades. Neste momento, você tende a querer investir em qualidade de vida, seja do ponto de vista material, quanto existencial.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque aproveitar para se aperfeiçoar em seu campo de atuação profissional. Esta fase pode levar à redução da exposição pública em favor da qualidade da vida privada, considerando que a Lua se desloca entre o setor social e o íntimo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seus valores podem se fortalecer com a entrada de Mercúrio e Sol no setor espiritual. A tendência é que você foque nas parcerias desenvolvidas no dia a dia, o que leva ao aperfeiçoamento das rotinas e dos vínculos que você cultiva.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure exercitar a autocrítica como caminho de autoconhecimento, visto que Mercúrio e Sol adentram o setor íntimo. É fundamental melhorar a organização do dia a dia e a qualidade da informação que você compartilha.

AQUÁRIO (21/1 a 18/2)

A troca de ideias tende a ganhar corpo com a entrada de Mercúrio e do Sol no setor de relacionamentos. É preciso fazer ajustes importantes na gestão da vida prática e promover um aproveitamento responsável dos lazeres.

PEIXES (19/2 a 20/3)

É preciso aproveitar para fazer e melhorar processos e recursos, já que Mercúrio e o Sol adentram o setor das rotinas. A fase pode favorecer a vivência no meio privado em seus aspectos cotidianos e interpessoais, visto o trânsito da Lua entre seu signo e a área familiar.