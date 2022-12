Confira o horóscopo desta segunda-feira (26)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O emocional tende a desabrochar em meio a contatos fraternos com a Lua no segmento íntimo-amizades. Esta fase é marcada pela entrada de Júpiter em seu signo e do Sol na área profissional, fazendo com que suas ambições lhe levam a ir atrás de oportunidades de crescimento.

TOURO (21/4 a 20/5)

As parcerias tendem a ganhar corpo em meio ao desabrochar vocacional, visto a Lua no eixo relacionamentos-trabalho. O ingresso de Júpiter na área de crise e do Sol na espiritual pode lhe deixar consciente de suas limitações e potencialidades, o que ajuda você com ações eficazes.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A atenção com o bem-estar cotidiano pode se elevar e motivar práticas saudáveis, visto a Lua no eixo rotina e espiritualidade. Nesta fase, suas relações se fortalecem, gerando união ao círculo de confiança, já que Júpiter e Sol adentram os setores de amizades e íntimo.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O fortalecimento do círculo de confiança pode se refletir de modo positivo na autoestima com a Lua no segmento social-íntimo. A entrada de Júpiter e Sol nas casas profissional e de relacionamentos tende a reforçar suas ambições e lhe faz dar valor às parcerias nesse contexto.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O círculo íntimo pode se mostrar emocionalmente confortante, pois a Lua passa pelo eixo família-relacionamentos. Afloram práticas saudáveis para o corpo, a mente e o espírito, visto que Júpiter e o Sol adentram respectivamente o setor espiritual e o do cotidiano.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure curtir companhias e estruturar a vida privada. Neste momento astrológico, a vida privada tende a se mostrar mais agradável com a entrada de Júpiter no setor íntimo e do Sol no dos prazeres, enquanto a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano.

LIBRA (23/8 a 22/9)

O apoio prático e emocional pode ganhar corpo agora. Momento positivo no âmbito interpessoal, o que lhe faz afinar os interesses e fortalecer a confiança com o entorno, pois o setor de relacionamentos recebe o trânsito de Júpiter, enquanto o familiar recebe o do Sol.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O percurso da Lua tende a favorecer o fluxo emotivo nesse contexto. Este momento tende a se mostrar favorável do ponto de vista das ideias, que afloram em favor da gestão do cotidiano e das parcerias, visto que Júpiter adentra o setor das rotinas e o Sol o comunicativo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seu senso prático pode se elevar com o Sol na casa material. A superação de bloqueios íntimos acaba lhe fazendo expressar seu pensamento com mais tranquilidade, considerando a Lua no eixo crise-comunicativo, enquanto que Júpiter na casa social favorece a esfera coletiva.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A qualidade da vida privada tende a melhorar frente ao ingresso de Júpiter no setor familiar e do Sol em seu signo, o que lhe deixa mais tranquila para lutar pelo que quer. Você pode se mostrar mais colaborativa e prática nesta fase, com a Lua transitando no segmento amizades-material.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O Sol pode iluminar as áreas de sua vida que demandam ajuste ao ingressar no setor de crise. Suas ambições tendem a se fortalecer, o que lhe deixa segura no processo de decisão, devido à influência da Lua entre o setor profissional e seu signo e o ingresso de Júpiter na casa comunicativa.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Júpiter adentra a área material e o Sol o setor de amizades, podendo lhe deixar colaborativa. O momento tende a favorecer a reflexão, o que ajuda no processo de autoconhecimento e na superação de situações que não fazem mais sentido.