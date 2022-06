Confira o horóscopo desta segunda-feira (27)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Aceite sugestões no trabalho, mas, defenda seus pontos de vista de forma clara e objetiva. É certo que a união faz a força, mas, quem tem mais poder de realização deve sempre ser ouvido primeiro. No amor, uma surpresa alegrará o romance.

TOURO (21/4 a 20/5)

Alguém importante pode lhe trazer os elementos que faltavam para fazer avançar seus projetos importantes. Momento ideal para parceria profissional. No amor, deixe o romance rolar porque a trama dos astros é totalmente favorável a você.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Boas vibrações astrais irão lhe apontar o caminho da prosperidade profissional. Bom momento para explorar o seu lado criativo que está em alta. Sua produtividade irá impressionar pela boa qualidade. No amor, clima de alegria vai contagiar seu dia.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Os astros estimulam suas relações profissionais e destacam suas atividades. Você deve aproveitar esse bom momento para deslanchar de vez sua carreira. Período de realizações importantes e sucesso financeiro. No amor, deixe rolar afeto no romance.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Excelente período para abrir espaço profissional. Com contatos importantes novos horizontes se abrirão para o seu trabalho. Invista na qualidade do que faz e se dará muito bem. No amor, procure curtir o seu relacionamento amoroso com mais fervor.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Faça com que as mensagens dos astros sejam ouvidas com muita atenção. Elas serão o passaporte da sua prosperidade e da sua felicidade. A função deles é divinamente importante para elevação material e espiritual. No amor, afeto não faltará no seu lar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os contatos profissionais que ocorrerem nestes dias podem pavimentar o caminho para o seu sucesso. Sua determinação irá abrir um caminho espaçoso no mundo profissional. No amor, bom momento para o lazer. Leve a pessoa amada para passear.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Não tenha medo de colocar em prática os seus projetos. Eles darão melhores resultados do que imagina. Pois, recebem proteção de Plutão. Finança: poupe o seu dinheiro para poder prosperar. No amor, cultive o seu lado romântico na vida a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os caminhos voltam a ficar livres para os nativos de Escorpião. Terão pela frente um período de realizações. Seus trabalhos ganharão fama. Finança: os seus rendimentos aumentarão através de trabalhos bem planejados. No amor, não faltará alegria no lar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você entrará numa fase de muito progresso profissional proporcionada por vibrações positivas de Saturno, o regente deste signo. Sua expressiva produtividade trará resultados melhores do que imagina. No amor, abrace a vida ao lado de quem ama.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Nestes dias, você estará mais confiante no sucesso de suas realizações. Esse otimismo lhe conduzirá para o caminho do sucesso. Isso mesmo! Ouse! O resto fica por conta do destino. No amor, evite jogo de sedução. O que contará mesmo é cumplicidade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Projetos importantes vão avançar neste período promissor. Vibrações positivas de Netuno abrirão espaços para suas realizações profissionais. Você terá oportunidade de mostrar seus talentos e se dará bem. No amor, exponha o seu afeto a pessoa amada.