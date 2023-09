Confira o horóscopo desta segunda-feira (4)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O momento astrológico pode favorecer o aperfeiçoamento de ideias e ações articuladas de modo coletivo, visto que a Lua transita no eixo material-social e fica minguante no setor comunicativo

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure fortalecer os vínculos afetivos a partir de agora. Este momento tende a lhe fazer se dedicar à vida privada em seus aspectos operacionais e pessoais, visto a Lua entre seu signo e o setor doméstico, e sua fase minguante na casa material.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O momento astrológico pode promover reflexões que geram amadurecimento e ajudam você a afinar o trato interpessoal, visto a Lua no eixo crise-comunicativo e sua fase minguante em seu signo. É fundamental resgatar o companheirismo.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque dar valor à união familiar. Este momento tende a promover ajustes territoriais que acabam lhe levando a afinar as relações de confiança, visto a Lua no eixo amizades e material e sua fase minguante nesse intervalo.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É fundamental valorizar as colaborações. O céu da semana sugeri um momento favorável a reestruturar seus objetivos profissionais, visto a Lua entre o setor do trabalho e seu signo, e sua fase minguante.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Momento de aprendizado que pode levar você a aperfeiçoar suas metas, sobretudo as de ordem profissional, visto a Lua no eixo espiritual-crise e sua fase minguante na casa do trabalho. A autoconfiança tende a se elevar. Por isso, tente aproveitar!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure resgatar as afinidades e os prazeres em grupo. O momento tende a promover transformação interior, o que lhe faz se libertar de padrões prejudiciais à sua autoestima e aos seus relacionamentos, visto a Lua no eixo íntimo-amizades.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O momento tende a destacar seu lado resiliente na gestão profissional, permitindo-lhe ajustar processos e estabelecer acordos nas parcerias, visto a Lua no eixo relacionamentos-trabalho e sua fase minguante no setor íntimo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O momento pede um ritmo moderado na gestão do dia a dia, buscando privilegiar mudanças que aperfeiçoem sua qualidade de vida. As afinidades tendem a aflorar no círculo social.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A versatilidade tende a ganhar corpo na gestão patrimonial. O céu da semana pode romover uma diminuição da exposição pública, o que favorece a vida privada e o aprimoramento da rotina doméstica.

AQUÁRIO(21/1 a 19/2)

Seu olhar tende a se direcionar para a esfera interpessoal, o que favorece mudanças que deixem suas parcerias saudáveis e funcionais, considerando a Lua no eixo família e erelacionamentos e sua fase minguante.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente resgatar prazeres íntimos. O momento astrológico pode pedir mais atenção ao planejamento da rotina e acordos para que os interesses fluam em sintonia no trato humano, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano e sua fase minguante.