Confira o horóscopo desta segunda-feira (9)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Marte deixa de retrogradar no setor das ideias, podendo impulsionar o pensamento. O momento astrológico tende a favorecer o aprimoramento do círculo de confiança, enquanto ocorre um processo de transformação dos vínculos e isso os deixa mais firmes.

TOURO (21/4 a 20/5)

A retomada de ações relacionadas a suas ambições tende a ser favorecida, já que Marte deixa de retrogradar na casa material. É provável que o olhar seja direcionado para as parcerias desenvolvidas no dia a dia, o que favorece mudanças na postura e na gestão da rotina.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Cessa a retrogradação de Marte em seu signo, o que pode favorecer a autoconfiança. Este momento astrológico tende a promover revisões nos processos que fazem parte da gestão das rotinas, enquanto lhe leva a aperfeiçoar a comunicação com o entorno imediato.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Marte deixa de retrogradar no setor de crise, o que acaba contribuindo para a retomada de ações que estavam suspensas. O céu da semana tende a evidenciar um momento de autoaprimoramento na gestão de recursos e parcerias. Busque aproveitar!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Marte sai da retrogradação e pode impulsionar ações colaborativas. Você tende a se dedicar mais à vida privada, promovendo mudanças que elevem a qualidade da rotina doméstica e da relação com o entorno, já que a Lua transita entre seu signo e o setor familiar.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Marte deixa de retrogradar, o que tende a favorecer a superação de desafios de âmbito profissional. O momento tende a lhe confrontar com suas fragilidades. Com isso, é possível que você tenha consciência do que melhorar, tanto do ponto de vista interpessoal como de gestão.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Com Marte saindo da retrogradação, sua coragem no usufruto da vida pode se elevar. É importante assumir uma postura solidária no dia a dia e ter capacidade de negociação, a fim de minimizar conflitos territoriais, pois a Lua transita no eixo amizades-material.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Marte sai da retrogradação, o que tende a nutrir sua força interior. O céu da semana pode direcionar o foco às questões profissionais, levando-lhe ao autoaprimoramento e à readequação dos seus objetivos frente aos contratempos, considerando a Lua entre a casa do trabalho e seu signo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Marte deixa de retrogradar na área de relacionamentos, podendo favorecer a articulação de parcerias. Este momento astrológico tende a evidenciar que é hora de se recolher e refletir, focando no autocuidado e na readequação de sua postura frente às dificuldades.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Cessa a retrogradação de Marte na área do cotidiano, o que gera proatividade na rotina. O céu da semana pode indicar uma fase de aprimoramento das parcerias em favor de ajustes nas metas e na rotina de trabalho, considerando a Lua entre o setor íntimo e o de amizades.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Marte sai da retrogradação, o que pode lhe deixar socialmente mais comprometida. O momento tende a despertar em você cooperatividade e proatividade. Contudo, é importante fazer pausas para reavaliar metas e estratégias, já que a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Com Marte saindo da retrogradação, dificuldades domésticas tendem a se dissipar. O céu da semana pode lhe motivar a zelar pela qualidade do cotidiano, o que demanda maior atenção aos hábitos que impactam no físico e também as questões emotivas.