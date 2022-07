Confira o horóscopo desta sexta-feira (01)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure definir limites para os gastos nesta fase, já que a tensão entre Lua e Urano indica excessos. A harmonia entre Lua e Júpiter pode destacar seu lado sociável e seguro de si, permitindo-lhe fazer contatos prazerosos e que lhe coloquem na trilha de oportunidades para sua vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Devido à tensão Lua-Urano, tente evitar uma postura centralizadora e impositiva. Seu emocional pode vibrar positivamente na vivência familiar, o que lhe deixa em posição estratégica no que se refere à gestão dos obstáculos, pois a harmonia Lua-Júpiter amplia sua percepção.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O intercâmbio de ideias tende a se mostrar próspero, abrindo caminhos importantes para sua vida, mas a tensão Lua-Urano demanda discrição sobre a vida íntima. Sua espontaneidade pode se mostrar um ponto de força, o que lhe permite articular contatos prazerosos e úteis.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque lutar por suas ambições com ética, evitando uma competitividade prejudicial às parcerias, como alerta a tensão entre Lua e Urano. Sua capacidade de gestão pode trilhar caminhos prósperos frente à harmonia Lua-Júpiter, o que lhe faz criar oportunidades de crescimento.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você tende a ficar mais aberta às mudanças. Cuidado para não radicalizar, colocando em risco seu trabalho, devido à tensão Lua-Urano. Lua e Júpiter harmonizados podem elevar sua autoestima e sua fé na vida. É preciso lutar por seus objetivos com confiança e foco.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure não negligenciar seu bem-estar, já que a tensão Lua-Urano pode apontar desgaste energético. Seu desempenho na resolução de obstáculos tende a se revelar próspero, com Lua e Júpiter harmonizados. Eleva-se seu senso de oportunidade, ajudando-lhe a se adaptar a diversas situações.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Cuidado para não negligenciar as necessidades íntimas, como alerta a tensão Lua-Urano, que também exige cautela com as questões patrimoniais. Aflora seu lado generoso e fraterno com Lua e Júpiter harmonizados, o que traz bem-estar coletivo e união.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente evitar que suas iniciativas não choquem com as do entorno, devido à tensão Lua-Urano. Sua postura na gestão do cotidiano de trabalho é marcada pelo bom aproveitamento das oportunidades, visto a harmonia Lua-Júpiter. Isso tende a elevar a produtividade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

É preciso ter prudência e organização! O pensamento pode buscar leveza e estímulos sociais com Lua e Júpiter em harmonia, de modo que as atividades fora do âmbito cotidiano se mostram interessantes. Busque se divertir, sem abandonar as demandas de rotina.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

A tensão Lua-Urano pode alertar para a necessidade de se manter calma diante dos conflitos. Sua disposição para a vida familiar e íntima tende a se elevar com a harmonia Lua-Júpiter, o que lhe faz criar oportunidades de melhorias no ambiente doméstico.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Estranhamentos tendem a tomar corpo, devido à tensão Lua-Urano, o que demanda diplomacia. Lua e Júpiter em harmonia podem destacar um momento de maior fluidez na comunicação, contribuindo com intercâmbios que transformam ideias em oportunidades.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Durante este momento astrológico, o seu senso de oportunidade tende a ser direcionado para a gestão prática da vida cotidiana. Isso pode lhe permitir agregar valor aos recursos e a investir pontualmente no que lhe rende melhores frutos, dada a harmonia Lua-Júpiter.