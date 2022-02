Confira o horóscopo desta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Ótimo dia para você se divertir ao lado das pessoas que gosta. Bom momento para viajar e conhecer novos lugares. Há novos cenários sendo descortinados para seu desenvolvimento pessoal e social. No amor, quebre a rotina para melhorar o relacionamento na vida sentimental.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente não gastar demais com diversão. Viva dentro de suas possibilidades para não faltar mais tarde. Saturno recomenda isso para conter o seu impulso gastador. O recado está dado. No amor, Vênus vai movimentar sua vida a dois com belas surpresas amorosas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nestes vindouros dias, Júpiter protegerá o seu trabalho. Você terá oportunidade de produzir muito com menos esforço. Tudo indica que terá bom lucro financeiro. No amor, passeios com a pessoa amada e contato com a natureza trarão equilíbrio emocional.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você vive uma fase de muita produtividade profissional. Dedique-se mais às atividades sociais para se descontrair e relaxar. Hoje você tende a buscar momentos de divertimento. No amor, grande momento para se envolver mais com a pessoa amada. Felicidade à vista!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Assuntos relacionados ao prazer estão em alta, sugerindo que busque mais diversão para aliviar a tensão do seu cotidiano profissional. Divirta-se para valer! Você merece. No amor, uma onda de romantismo vai invadir o seu relacionamento. Felicidade não faltará.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Use sua sensibilidade para se aproximar de quem precisa de você. Use sua generosidade para ajudar quem necessitar. Esse será um passo importante para você se conectar com a luz do criador. É dando que se recebe. No amor, alegria e carinho vão rolar no romance.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O seu equilíbrio interior será fundamental para direcionar seus projetos para o campo da ação. Eles abrirão os seus caminhos para novas perspectivas no setor profissional. Amor, A harmonia e o aconchego familiar fortalecerão sua autoestima. Alegria não faltará neste dia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase, vale ficar alerta a tudo que acontece a seu redor. Chances profissionais surgirão como por encanto. Pois, Plutão beneficiará o setor de trabalho. No amor, momentos deliciosos com a pessoa amada não faltarão neste dia. Fase de muita alegria.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Na semana vindoura, receberá dos astros muita proteção e as perspectivas de boa produtividade e de bons negócios serão imensas. A sua carreira poderá deslanchar. No amor, em casa, o clima será de muita cumplicidade, paz e alegria! Novidades rolarão.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Os astros indicam que amanhã, começará uma fase de progresso na sua vida profissional e social. Os seus caminhos se abrirão de forma inesperada. Fique alerta para aproveitar o que de bom aparecer para você. No amor, se já tem alguém, fortaleça os laços amorosos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Durante a semana vindoura, os nativos deste signo, estarão mais objetivos e ambiciosos. Receberão proteção dos astros e terão disposição para realizar muita coisa boa. Não faltarão bons negócios para eles. No amor, cultive maior harmonia e alegria no seu lar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Para subir na vida terá que usar mais ousadia. Acomodação não garante sucesso para ninguém num mundo em que tudo se renova sem aviso prévio. Sua intuição poderá lhe mostrar o deve fazer para atualizar-se. No amor, saia para se divertir com quem ama.