Confira o horóscopo desta sexta-feira (24)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Controle sua impulsividade que está em alta. Sua ideia de grandeza pode inviabilizar um projeto profissional pelo gasto excessivo. Lembre-se sempre: que para escalar uma montanha terá que dar o primeiro passo! No amor, indecisões na vida a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Ótima disposição astral. Dia mais que perfeito para dar um passo adiante na sua vida profissional. Aproveite para dar um impulso a tudo aquilo que interessa a você. Pois, o momento traz boa sorte. No amor, fuja de aventura fora do seu relacionamento.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Confie mais em seu potencial profissional e procure manter uma certa praticidade no que faz. Fique mais perto das pessoas com interesses parecidos com os seus. No amor, bom momento para demonstrar companheirismo em suas relações pessoais.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Os astros prometem emoções em todos os setores de sua vida, em especial no de trabalho. Você estará pleno de vitalidade e bons fluídos. Aproveite Para deslanchar sua carreira profissional. No amor, não deixe o orgulho atrapalhar o se romance.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Período de revelações e de maior compreensão do seu passado. Fase de surpresas gostosas no ambiente familiar. Com a autoestima lá em cima zerando dúvidas, os próximos capítulos serão excelentes. No amor, a paixão irá incendiar a vida a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O bom desempenho da sua atividade renderá satisfação e lucros financeiros. Isso é o que os astros prometem para esses dias promissores. No amor, para quem já construiu seu lar a dois, os astros reservam dias de muita cumplicidade e ternura.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure manter o foco nas tarefas relacionadas ao trabalho. Procure melhorar o máximo possível o que faz para ganhar mais espaço no cenário profissional. Isso lhe abrirá as portas do sucesso. No amor, melhore a comunicação na vida afetiva, viu?

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você começa o dia com um céu favorável. Ventos bons sopram na sua direção. Será um pecado ignorar essa graça vinda do alto. Agilize o trabalho e produtividade e se dará muito bem. No amor, fique perto de quem ama e programe passeios românticos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Cuidado com o seu dinheiro! Aproveitadores estão de olho no seu bolso! Já é hora de selecionar suas amizades para não sofrer decepções. Jamais fale da sua situação financeira para quem não conhece bem. No amor, a rotina não trará alegria a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Resultados satisfatórios na realização de trabalhos bem feitos. Sua criatividade irá contribuir para o seu sucesso profissional. Você se orgulhará da qualidade do que faz. No amor, pense nos sonhos da pessoa amada e ajude-a concretizar essa idealização.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua personalidade está em destaque, beneficiando suas relações sociais. O Sol brilha, revelando seu lado empreendedor. A maneira firme de tocar seus projetos lhe garantirá sucesso. No amor, sedução a mil facilitará conquistas amorosas.