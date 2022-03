Confira o horóscopo desta sexta-feira, 4 de março de 2022

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Bom período para buscar recuperação de dívidas. Aproveite também para expor suas expectativas relativas ao seu trabalho. Afetivamente, tudo tende a caminhar de forma tranquila, mas modere seu ciúme. Entregue-se de boa vontade aos aprendizados que a vida vem lhe trazendo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Boa hora para cultivar novos contatos e amizades, principalmente no campo profissional. Não deixe de se mostrar receptivo a novidades. Suas perspectivas são excelentes, não se arruíne com muita impulsividade. Procure compreender melhor os problemas alheios.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O momento é mais do que adequado para que você desenvolva sua força interior. Obtendo maior fé na vida. Hora de ativar a sua criatividade, bote para fora suas ideias, pois serão aceitas. Aproveite para enriquecer seu trabalho e mostrar qualidades aos seus superiores.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período, não deixe passar alguma possibilidade de ganhar dinheiro. Por qualquer coisa que faça, você será bem remunerado. Os temas do dia de hoje são muito compatíveis com seu signo. Portanto, namorar, divertir-se e criar são os verbos de ação.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Aproveite este período para se destacar no trabalho. Mostre o que você tem de melhor e deixe que as pessoas percebam. Você pode ter ganhos inesperados. Tenha coragem para mostrar quem você realmente é e coloque seus verdadeiros valores para fora.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A percepção do mundo a sua volta está mais clara. Você tende a se relacionar mais intensamente com todos que te cercam. Bom período para se dedicar à família. No amor mudanças para melhor, surpresas e alegrias. Pique total! Faça tudo o que precisa fazer e não deixe nada para depois. Bom momento no campo espiritual.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Conversas podem fazer você mudar seus pontos de vista e até a sua maneira de sentir. Hoje você fará as pessoas mais felizes. Poderá haver um confronto entre suas expectativas e o resultado concreto de seus ideais. Bom momento no campo familiar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Boa ocasião para se aproximar de pessoas e até fazer novas amizades, curta o convívio social. Isso vai arejar e renovar suas ideias. Este é um momento ideal para dar a partida ou levar avante seus projetos e colocar ideais em prática.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O período está favorável as mudanças e as novas amizades. Surpresas no setor sentimental. Plano sentimental favorecido. Seriedade e constância no amor. Pode atingir seus objetivos antes do que espera, seguindo conselhos de pessoas mais experientes.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Progresso no ramo da diversão. Na área profissional, o seu sucesso dependerá das parcerias e associações que fizer neste período. Poderá ter êxito em atividades ligadas ao lazer e ao turismo. Período de estabilização emocional. Bom momento no campo afetivo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Destemor em viver, vontade de vencer e uma doce visão da vida; essas são as qualidades disponíveis para você hoje. Seu autoconhecimento está cada vez mais profundo e a recompensa será mais luz no seu caminho. Bom momento no campo amoroso.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trocar o certo pelo duvidoso ou imaginar que o melhor está sempre por vir não é legal. Pode resultar em atitudes impulsivas. Estabilidade financeira, momento favorável para comprar e vender imóveis e também coisas domésticas. Você poderá ganhar uma quantia muito boa em dinheiro. Bom momento no campo sentimental.