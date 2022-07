Confira o horóscopo desta sexta-feira (8)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente elaborar estratégias de ação com seus pares. A tensão lunar com Marte e Urano pode sinalizar desafios estressantes envolvendo a gestão patrimonial, enquanto que não recomenda ações precipitadas quanto às finanças.

TOURO (21/4 a 20/5)

É preciso evitar reagir de modo agressivo ao que lhe incomoda, buscando dialogar objetivamente e fazer acordos, como sugere a harmonia lunar com Mercúrio e o Sol. Desafios interpessoais podem despertar irritabilidade e intolerância, possivelmente evoluindo para conflitos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Como aponta a harmonia da Lua com Mercúrio e o Sol, tente evitar agir de modo precipitado e busque planejar estrategicamente seus movimentos. O dia a dia pode se mostrar desafiador com a Lua em tensão a Marte e Urano, apontando imprevistos que levam ao esgotamento.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque avaliar os fatos de maneira racional e sensata, pois Mercúrio e Sol se harmonizam à Lua. O meio social pode se mostrar altamente desafiador com a Lua em tensão a Marte e Urano. Isso tende a pedir discrição e seletividade, além de cautela para evitar situações prejudiciais à sua vida.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure organizar as ideias de modo a conciliar necessidades emocionais e responsabilidades, dada a harmonia lunar com Mercúrio e o Sol. A Lua na área doméstica pode lhe deixar mais caseira e voltada às questões privadas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Devido à tensão lunar com Marte e Urano, o estímulo intelectual pode fortalecer as amizades. Procure ser socialmente criteriosa e evitar se envolver em polêmicas. A expressão emocional tende a se fazer presente, já que a Lua transita no setor comunicativo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente não se deixar estressar. O momento tende a pedir uma postura prática frente aos desafios materiais. Contudo, a eficácia depende do equilíbrio entre planejamento e ação. Pode não haver espaço para a impulsividade, dada a harmonia lunar com Mercúrio e Sol.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque evitar gastar energia com discussões polêmicas, visto a tensão lunar com Marte e Urano, mostrando-se capaz de lidar com as diferenças. A Lua em seu signo se harmoniza a Mercúrio e ao Sol e pode lhe deixar confiante para expor suas ideias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante não se deixar pressionar por um entorno hostil. A passagem da Lua pela área de crise pode sinalizar desafios estressantes na gestão das rotinas, já que se opõe a Marte e Urano.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente demonstrar equilíbrio emotivo diante de atritos, devido à tensão lunar com Marte e Urano. As relações humanas podem pedir maior capacidade de escuta e de negociação, a fim de alcançar consenso sobre questões importantes.

AQUÁRIO (21/1 a 18/2)

Procure não se deixar desestabilizar e transmitir tranquilidade. A gestão do cotidiano pode se beneficiar do pensamento estratégico sugerido pela Lua harmonizada a Mercúrio e ao Sol. Contudo, situações estressantes podem afetar a dinâmica das relações.

PEIXES (19/2 a 20/3)

A Lua se harmoniza a Mercúrio e ao Sol, podendo lhe conectar com os aspectos espirituais e sublimes da vida. Busque dar valor às experiências que permitam ampliar seus horizontes, evitando envolver-se em discussões polêmicas, como alerta a tensão lunar com Marte e Urano.