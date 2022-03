Confira o horóscopo desta terça-feira, 1º de março de 2022

ÁRIES (21/03 a 20/04)

O céu abre canais de comunicação e traz para superfície recordações muito antigas e preciosas. Você pode se beneficiar de acontecimentos em seu trabalho para crescer ou se projetar. Aproveite todas as possibilidades em sua profissão.

TOURO (21/04 a 20/05)

No plano sentimental, a harmonia toma conta de tudo, muita doação e sinceridade de ambas as partes. Novos ideais de vida é o que indica os astros. Com uma nova maneira de se expressar é possível que inicie projetos diferentes ou que faça algo de inovador.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Muito romantismo na sua vida afetiva. Esteja alerta a mudanças positivas no trabalho. Persistência é a chave do seu sucesso no momento. Por outra razão você terá que ser paciente para alcançar o seu objetivo em qualquer campo.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dê a vez aos outros, de vez em quando. É uma boa prática. Só assim você pode conhecer os dois lados da questão. Pode confiar na sua cabeça, que está muito prática e objetiva, enxergando com clareza, as soluções para problemas em quaisquer áreas.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Suas amizades estão sempre prontas para lhe ajudar. No plano profissional uma pessoa amiga vai cooperar muito. Boas oportunidades. Você possui uma enorme força interior. É uma pessoa muito capaz e que sabe lutar pelas coisas que quer e acredita. Isso é muito bom.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Sem objetividade, é possível que você não chegue a lugar nenhum. Fale claro, exponha suas ideias com convicção e defenda seus espaços com unhas e dentes. Boa hora para fazer mudanças interiores e se adaptar a novos objetivos. Não insista em projetos e sonhos que não mostram resultados. Bom momento no campo financeiro.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Fase de progresso. No campo profissional, siga a sua intuição para conquistar mais altos objetivos. Você tem tudo para conquistar um cargo de liderança. Com boa vontade e ternura, você poderá vencer uma situação sentimental que lhe pesa.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Haverá uma direção definida nas suas ações, o que aumenta a chance de atingir o alvo. Sua atenção volta a se focalizar na sua vida profissional, no papel que você desempenha no mundo social. Poderá contar com a ajuda de pessoas inovadoras. Bom momento no campo sentimental.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

No momento, você poderá contar com a ajuda de pessoas honestas e competentes. Você é o tipo de pessoa que gosta de ter sempre uma perspectiva de vida. Procura atingir suas metas, seus ideais. Procura sempre a realização em tudo que faz.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Será melhor aprofundar seus sentimentos e sua maneira de ver o mundo. Você está se importando menos com a aparência e a opinião dos outros. Bom período para questionar posturas anteriores e recuperar prejuízos. Aventure-se um pouco no mundo das novidades e não tenha medo. Bom momento no campo amoroso.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Evite atitudes imaturas no trabalho. Mesmo que os seus esforços não sejam reconhecidos de imediato. É um momento positivo para relacionamentos. Este trânsito acentua sua capacidade produtiva. É hora de mostrar seu potencial. Bom momento no campo sentimental.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Possibilidade de uma melhora financeira repentina. A pessoa amada poderá lhe ajudar bastante nesse setor. Você pode se assustar com a quantidade de premonições e pressentimentos. Esse tipo de sensação faz parte da sua natureza, mas pode perturbar um pouco a sua serenidade. Bom momento no campo profissional.