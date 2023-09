CONFIRA O HORÓSCOPO DESTA TERÇA-FEIRA (12)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente não condicionar sua felicidade à receptividade das pessoas próximas ou ao que o dinheiro pode comprar. O encontro entre Lua e Vênus na casa dos prazeres tende a destacar o lado sociável da sua personalidade e o usufruto dos aspectos interessantes da vida.



TOURO (21/4 a 20/5)

É importante evitar o apego excessivo e moderar suas reações ao lidar com os problemas que tirem da zona de conforto. Sua postura tende a ficar emocionalmente acolhedora frente ao encontro Lua-Vênus na área familiar, enquanto o lar se mostra fonte de prazer.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure não se deixar levar pela vaidade excessiva em momentos de conflito e conter a emotividade no discurso. O pensamento criativo e a expressão afetiva tendem a ganhar corpo neste momento, o que torna o diálogo e o trato humano mais aprazível.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Convém ter senso de limite e não se deixar levar por excentricidades. A busca por conforto emocional tende a encontrar força na experiência de prazeres, no exercício da generosidade e no que o dinheiro pode comprar, pois Lua e Vênus se encontram na casa material.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Lua e Vênus se encontram em seu signo, podendo nutrir a autoestima e a expressão do afeto, o que ajuda com sua imagem pública. Contudo, busque evitar condicionar sua felicidade a uma ideia imediata de sucesso ou à necessidade de plateia. Cuidado!



VIRGEM (23/8 a 22/9)

É fundamental se manter tranquila e discreta. Procure avaliar os acontecimentos de maneira objetiva. O emocional tende a passar por um momento de fragilidade com Lua e Vênus na área de crise, o que acaba comprometendo a autoestima.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Devido à tensão de Júpiter e Urano, procure buscar equilíbrio entre a vida pública e a privada, a fim de preservar a intimidade. Sua postura tende a se revestir de carisma e sociabilidade, o que contribui com uma interação aprazível com a comunidade.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente não deixar que o egocentrismo afete as parcerias. A relação com o trabalho tende a ficar mais aprazível. Esta fase tende a ser marcada pelo exercício de suas vocações e por abordagens criativas que tornam seu desempenho melhor, pois Lua e Vênus se encontram na área profissional.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Cuidado para não negligenciar aspectos da rotina que, mesmo cansativos, podem dar estrutura ao dia a dia. O encontro Lua-Vênus na área espiritual tende a lhe impulsionar a assumir uma postura otimista perante a vida e valorizar prazeres culturais que elevem a alma.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso ter moderação nas interações sociais para preservar a intimidade. Os processos emocionais podem ganhar profundidade com o encontro Lua-Vênus no setor íntimo, enquanto lhe faz buscar conexão emotiva com o entorno e com situações que nutram sua autoestima.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua busca por satisfação emocional tende a se confundir com a felicidade de quem você gosta. Com isso, ocorre um processo de simbiose, tornando o convívio mais prazeroso. Procure não abrir mão da sua individualidade, como alerta a tensão de Júpiter e Urano.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente evitar dramas ao lidar com situações desafiadoras. O comprometimento prazeroso na gestão do dia a dia pode se elevar, motivado pelo encontro entre Lua e Vênus na área do cotidiano. Isso tende a favorecer a expressão criativa, a fim de tornar o lar mais agradável.