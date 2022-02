Confira o horóscopo desta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Em vez de criticar é melhor compreender as pessoas, pois todo mundo tem suas fragilidades. Se possível, ajude-as. Nas finanças, se atua nas áreas de educação ou comércio, espera bons resultados. No amor: perspectivas de romances felizes.

TOURO (21/4 a 20/5)

Os astros conspiram a seu favor. Ótimo momento para você expandir a sua atividade, pois chances de êxito nos negócios são grandes. Nas finanças, boa fase para você faturar bem e rechear a sua poupança. No amor, muita afetividade na vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A fase favorece a sua vida profissional. Desenvolvimento da sua atividade é coisa certa, segundo os astros. Nas finanças, produtividade em alta, dará condições de aumentar o faturamento. No amor, reserve maior tempo para estar com quem ama.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Para crescer na sua atividade, você terá de fazer mais uso da sua criatividade para dar um novo tom no seu serviço. Isso o tornará mais interessante e competitivo. Mãos a obra! Nas finanças, êxito nos negócios nesse período. No amor, uma aventura amorosa está no ar! Juízo!

LEÃO (23/7 a 22/8)

A necessidade de cumprir com suas obrigações é maior que a sua vontade de se divertir. A solução é conduzir a situação com senso de equilíbrio. Nas finanças, opções de bons negócios tendem surgir. No amor, romance iniciado agora terá futuro feliz.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Alguém de alta competência na sua atividade poderá ajudar você a tomar importantes decisões na sua carreira profissional. Nas finanças, não invista seu dinheiro em algo sem planejamento eficaz. No amor, arranje mais tempo para passar com quem ama.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Cuidado! Conflito de interesses podem abalar atividades coletivas. Flexibilidade pode resolver qualquer situação. Evite negociar com pessoas gananciosas, pois sua paz vale ouro! Nas finanças, situação estável. No amor, felicidade para quem ama de verdade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A originalidade de ideias estimulará grandes realizações profissionais. Bom momento para desenvolver o seu trabalho: sucesso à vista! Nas finanças, planeje melhor o seu orçamento para evitar surpresas. No amor, procure focar nas questões sentimentais.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Faça por onde melhorar sua vida. Invista no que pode lhe trazer prazer e alegrias. Cuide de sua aparência: compre roupas novas. Que tal malhar um pouco? Divirta-se o máximo que puder. Nas finanças: melhoras à vista! No amor, consolidação amorosa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Espírito de liderança é o seu forte. Você poderá comandar com sucesso qualquer grupo de trabalho coletivo. Você terá apoio das pessoas para desenvolver os seus projetos. Nas finanças, terá êxito em investimentos de curto prazo. No amor, mesmice pode esfriar o romance.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Dia indicado para fazer projetos profissionais, pois os astros favorecem o setor das criações. Bom momento também, para atividades comerciais. Nas finanças, possível êxito financeiro: bons negócios à vista! No amor, fase ideal para conquista amorosa.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As pessoas estarão dispostas a colaborar com suas iniciativas profissionais. Receberá apoio suficiente para concretizar seus objetivos. Nas finanças, conquistas financeiras marcarão o período. No amor, desfavorável para aventuras e bom consolidar romance.