Confira o horóscopo desta terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque manter uma estratégia bem objetiva para aumentar a aceitação do seu trabalho. Os ventos sopram em sua direção, então, aproveite dinamizar o que faz e melhorar o seu lucro. No amor, procure passar mais tempo pertinho das pessoas que ama.

TOURO (21/4 a 20/5)

Permita que o bom humor se instale em sua vida e tudo ficará mais alegre e fácil. A sua intuição dará as cartas do que acontece no setor profissional e você poderá tirar proveito disso para progredir. No amor, um clima mais amoroso vai fazer parte da sua vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque evitar agitação no trabalho. Foque apenas no que é necessário para concluir o seu serviço e o resultado será positivo. Finança: persistência profissional garantirá maiores lucros. No amor, no companheirismo está a chave do sucesso para sua vida a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O setor profissional está favorecido pela Lua e Júpiter. Você tem tudo para se dar bem nessa fase. Bons negócios surgirão e lucros também. Finança: evite gastar com supérfluo para não comprometer futuramente sua situação financeira. No amor, onde andará seu jeito meigo?

LEÃO (23/7 a 22/8)

Vai precisar de jogo de cintura para vencer eventuais problemas profissionais. Terá que se focar mais no que faz para ter um término satisfatório. Seu talento vai falar mais alto e você irá transpor qualquer obstáculo. No amor, a convivência a dois será das melhores.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Inspiração não vai faltar nesses dias para você levar adiante com sucesso o que fizer. Com seu talento em alta poderá criar coisas interessantes e de maior interesse popular e ganhar muito dinheiro. No amor, muita coisa boa animará e alegrar a vida a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Excelentes oportunidades profissionais surgirão nessa fase. Júpiter protegerá o setor de trabalho e tudo o que for iniciado terá bom término e lucro satisfatório. Mexa-se! No amor, muita coisa boa acontecerá para coroar de felicidade o seu romance.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Mudanças estão previstas pelos astros em seu trabalho. Elas serão necessárias para que você possa progredir na sua atividade e conquistar o sucesso que tanto merece. O empenho que você sempre teve será finalmente recompensado. No amor, estão previstas surpresas felizes.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nessa fase, não faltarão planos para tentar aumentar o que faz ou produz. Entretanto, terá que deixar de lado a empolgação e procurar ter um pé na realidade. Coloque em prática o mais viável e terá mais chance de êxito. No amor, cuidado! Nova paixão à vista!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não deixe nada por conta do acaso. É hora de focar mais no seu trabalho. Objetividade agora vale ouro. Os astros estão conspirando a seu favor. Aproveite para melhorar e produzir mais e maior lucro virá. Amor: Seu poder de sedução está em alta, use-o para conquistar quem deseja.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É um bom momento para tomar decisões importantes. Você vislumbra novas formas de mudar o que ficou ultrapassado. Optando pelo novo, o seu trabalho renderá muito mais e o lucro será maior. No amor, pode conhecer alguém interessante para um relacionamento.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O progresso profissional está favorecido pelos astros. Chegou a hora de mostrar o seu talento e realizar tudo que deseja. Inspiração e força de vontade não faltarão. Seja feliz! No amor, dedique-se mais a quem ama e só terá a ganhar. Finança: lucros inesperados.