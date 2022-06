Confira o horóscopo desta terça-feira (28)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Surgirá uma grande novidade com relação à sua vida profissional. Dedique-se às atividades em grupo, pois isso aumenta suas chances de sucesso. Além de melhorar sua produtividade, proporciona prazer. Bom momento no campo profissional.

TOURO (21/4 a 20/5)

Um romance poderá lhe trazer alegrias. Mudanças e novidades estão previstas no plano profissional. Inventividade e grandes ideias. A relação amorosa também passa por um momento agradável. Bom momento no campo espiritual.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Coloque-se mais disponível para os outros. Uma certa carência afetiva pode atrair alguém para lhe fazer cafuné. Momento de paz na vida íntima; compreensão, companheirismo e cumplicidade no relacionamento. Bom momento no campo familiar.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Período cheio de novidades, todas agradáveis. Novos contatos trarão boas oportunidades, mas é preciso selecionar as melhores. Você estará mais carinhoso(a) e, por isso mesmo, a família e os amigos ficarão mais próximos. No amor, boas novas! O clima é de pura sedução.

LEÃO (22/7 a 22/8)

O céu aumenta a sua generosidade e faz você pensar num monte de ideias interessantes para transformar a sua vida numa aventura emocionante. Acredite nelas. Bom momento no campo sentimental e financeiro. Muita sorte no amor.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Hoje você está entrando numa fase focada nos romances. Anime-se, porque agora é hora de correr atrás do que quer e o que precisa. Você já tem a sorte do seu lado, basta segui-la. Bom momento no campo profissional e espiritual.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Momento de grande alegria, paz e harmonia na esfera emocional. Trabalho: O clima é de aceleração, de ares mudando a toda hora. Felizmente, eles são favoráveis a você. Mas nem assim vale tirar os pés do chão. Bom momento no campo financeiro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Momento de boas vibrações. Hoje, você precisa falar mais do que o normal. Portanto, convide seus amigos para bater um bom papo. Será saudável. Suas novas ideias e planos precisam ser testados. Mostre as suas ideias e ouça as opiniões.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A boa influência dos astros ocasiona uma renovação em seu círculo de amizades. Muito entusiasmo e boas iniciativas no plano profissional. Você vai realizar uma mudança feliz. Mas conte somente consigo mesmo. Bom momento no campo amoroso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Neste momento você tem facilidade para dar continuidade a projetos e fazer planos que caminhem em direção ao sucesso. Porém é preciso muita dedicação. Facilidade na vida íntima e pessoal; você está com todo o esplendor do seu bom humor.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Hoje a intuição está muito elevada e você pode confiar nela. Você tem uma tendência mais objetiva, pode fazer tudo certo. Há chance de surgirem novos e estimulantes relacionamentos. Procure desenvolver nesta fase a tolerância e a emotividade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Com uma onda de renovação, esta é a hora de correr atrás de seus desejos. As questões financeiras melhorarão, pois você estará se reciclando e com foco para atingir seus objetivos. Bom momento no campo financeiro.