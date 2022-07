Confira o horóscopo desta terça-feira (5)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Mercúrio na área da família fortalece sua conexão com o lar, com suas raízes e com seus conviventes, beneficiando a gestão do cotidiano doméstico. Não lhe faltará energia para cuidar dos aspectos práticos do dia a dia.

TOURO (21/4 a 20/5)

A proatividade com que você se posiciona não pode monopolizar o espaço coletivo. Sua autoconfiança pode se elevar com Mercúrio e Marte ingressando no setor comunicativo e em seu signo, o que lhe permite articular ideias e ações de forma virtuosa.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É preciso inteligência emotiva para conter a impulsividade. Afloram a objetividade e senso prático em favor da gestão do cotidiano e dos desafios que a cercam. O planejamento deve ser bem estruturado e os movimentos precisam ser calculados.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Intercâmbios em grupo tendem a se intensificar, já que Marte melhora o trato humano ao adentrar o setor de amizades, mas conflitos também podem aflorar. O pensamento ganha estrutura com a passagem de Mercúrio para seu signo.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure seguir confiante, mas com a cautela necessária, a fim de atingir seus objetivos. A maior consciência dos problemas e um forte dinamismo podem lhe fazer atuar de forma proativa na condução dos seus interesses.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua capacidade de liderança pode ser um diferencial, por isso busque usá-la. Elevam-se seu senso de coletividade com Mercúrio no setor de amizades, assim como sua força de vontade com Marte na área espiritual, o que tende a ajudar com uma atuação coesa nos grupos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure ser estratégica, buscando ponderar sobre os prós e os contras dos acontecimentos para minimizar os riscos. Suas ambições tendem a se elevar, o que lhe faz estruturar ações que ajudem a atingir seus objetivos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cuidado ao se envolver em conflitos, já que as discussões ganham fôlego. Uma postura dinâmica tende a lhe levar a se abrir às oportunidades de expansão individual e interpessoal, pois Mercúrio e Marte transitam pelos setores espiritual e de relacionamentos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque aproveitar para estruturar ações que lhe ajudem a elevar a eficácia das rotinas, pois Marte adentra a área do cotidiano. Tente mitigar os riscos no cotidiano frente à hiperatividade. Mercúrio se desloca para o setor íntimo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante trocar ideias e articular ações conjuntas, tendo o cuidado de selecionar suas companhias para não perder qualidade. Você pode ficar sociável e intelectualmente engajada aos grupos de interesse nos setores social e de relacionamentos.

AQUÁRIO (21/1 a 18/2)

Tente se abrir ao diálogo com seus pares e se mostrar colaborativa. Seu envolvimento nas rotinas de casa e do trabalho tende a se intensificar com a passagem de Marte e Mercúrio para os setores ligados à família e ao cotidiano, favorecendo as atividades práticas.

PEIXES (19/2 a 20/3)

Procure valorizar a diversidade de pensamento e evitar se impor. Suas habilidades no trato humano podem aflorar com Mercúrio e Marte ingressando nos setores social e de comunicação. Tente exercitar a diplomacia diante do fluxo de ideias que abre espaço para polêmicas.