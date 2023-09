CONFIRA O HORÓSCOPO DESTA TERÇA-FEIRA (5)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua postura tende a ganhar assertividade, mas busque não deixar de lado a diplomacia, visto Saturno tensionado. Lua e Urano juntos na área material e em harmonia com Plutão podem lhe fazer quebrar padrões e se abrir a mudanças que impulsionam a sua carreira.



TOURO (21/4 a 20/5)

É importante planejar seus investimentos. A tendência é que você valorize situações que promovem mudança e que lhe levem a pensar fora de padrões tradicionais, visto o encontro Lua-Urano em seu signo e a harmonia com Plutão.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A produtividade pode se elevar, mas procure seguir um planejamento bem definido. É possível que você planeje soluções inteligentes para as dificuldades frente ao encontro Lua-Urano na área de crise e em harmonia com Plutão, o que lhe deixa confiante e ambiciosa.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque moderar o ritmo e dedicar tempo para meditar. A interação social tende a ficar mentalmente estimulante com Lua e Urano juntos na área de amizades e harmonizados a Plutão, o que lhe faz encarar a vida sob outros pontos de vista.



LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso valorizar as parcerias e se mostrar disposta a fechar acordos. Sua postura no trabalho tende a se mostrar original e aberta a mudanças, o que gera oportunidades, visto que Lua e Urano seguem juntos na área profissional e em harmonia com Plutão.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure ser responsável e disciplinada. A mente tende a se expandir em busca de aprendizado frente ao encontro entre Lua e Urano na área espiritual e a harmonia de ambos com Plutão, o que beneficia estudos, viagens e outras atividades socioculturais.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Você tende a ficar mais confiante na defesa das suas ideias. Contudo, é importante agir com cautela. Lua e Urano juntos no setor íntimo e em harmonia com Plutão podem favorecer o aprofundamento de questões pessoais, promovendo transformação.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque canalizar suas energias para objetivos bem definidos. A interação humana tende a lhe fazer pensar fora do senso comum e a dar valor às situações de mudança, visto que Lua e Urano juntos na área de relacionamentos entram em harmonia com Plutão.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente saber liderar sem ser autoritária. Você tende a adotar uma visão diferenciada dos processos de trabalho, o que lhe faz transmutar recursos e dinamizar o dia a dia, visto que Lua e Urano juntos na área do cotidiano se harmonizam a Plutão.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Convém fortalecer seu organismo e se disciplinar com relação aos hábitos que impactam na saúde. Lua e Urano juntos no setor dos prazeres e harmonizados com Plutão tendem a motivar você a dar vazão às suas vontades e a se expressar de maneira sincera.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure conciliar prazeres e demandas. Sua atuação na vida doméstica pode privilegiar mudanças que ajudem você a romper com padrões limitantes e dinamizar o dia a dia, já que Lua e Urano juntos na área familiar se harmonizam a Plutão.



PEIXES (20/2 a 20/3)

É importante ser proativa, mas busque evitar impor seu ritmo às pessoas próximas. Lua e Urano seguem juntos no setor das ideias e em harmonia com Plutão, podendo lhe motivar a manter a mente aberta a novos conceitos e a dar valor à interculturalidade do entorno.