Confira o horóscopo deste sábado (25)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O que almeja poderá chegar as suas mãos brevemente. Marte está colaborando para que isso aconteça. Você estará com jogo de cintura para lutar pelo seu ideal. Terá sucesso profissional e financeiro. No amor, muita coisa boa trará alegria na sua vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você merece ter o pão todo, não só os farelos. Defenda seus direitos e não deixe que outros desfrutem o que trabalhou. Você não quer migalha e sim o total que merece. Cuidado com parceria. Poderá ser explorado. Olho vivo! No amor, afeto não faltará.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua ambição irá crescer nestes dias. Seu desejo de progredir reside no seu coração. Você não poupará esforços para alcançar suas metas. Tudo indica, que alcançará sucesso profissional e financeiro. No amor, viverá momentos com a pessoa que ama.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sem um toque de ousadia tudo ficará na mesma. Isso não é conveniente para você que deseja tanto progredir. O melhor será inovar o seu trabalho para que ele conquiste o tão sonhado espaço profissional e financeiro. No amor, felicidade no ar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Não se deixe influenciar por pessoa medrosa que acha que tudo não dá certo. Caminhe com firmeza em busca do sucesso dos seus objetivos e certamente, alcançará. No amor, você viverá uma fase de muita alegria.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Não se mostre resistente às transformações. Elas são necessárias para o progresso de todos. E você deve fazer parte deste todo para progredir. Acompanhe a evolução e se dará bem. No amor, reforce laços de afetos e criará um clima maravilhoso a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Positividade é sempre a melhor opção. Quem pensa em coisas boas atrai só o melhor para si. É hora de agir para produzir mais e melhorar o seu lado financeiro. Espere pelo melhor e será protegido pela positividade dos astros. No amor, paixão à vista!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você atravessa uma fase de ampla expansividade profissional. Terá sucesso nos empreendimentos e trabalhos bem planejados. Terá facilidade para expor o que produz ou faz. Ganhos não faltarão. No amor, as coisas ficarão melhor se colaborar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Muita coisa que acontece tem sempre o imprevisível por trás. Portanto, faça tudo com segurança para evitar surpresa desagradável. Júpiter está favorecendo muito o setor profissional e bons resultados virão. No amor, uma onda romântica está vindo aí!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A fase é de evolução em todos os setores da vida profissional. Será necessário colocar novas metas para desenvolver o seu trabalho. Com originalidade ou eficiência sua atividade irá deslanchar. No amor, Vênus está protegendo o romance. Declare-se!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Fase de progresso profissional. Atividades criativas ou manuais estão protegidas, facilitando e melhorando a sua produtividade. É hora de ampliar os seus horizontes profissionais para obter maior lucratividade. No amor, belos momentos amorosos.

PEIXES (20/02 a 20/3)

Reveja sua situação profissional e veja se conseguiu bom resultado. Reprise o lado financeiro e veja se obteve o lucro desejado. O momento é bom expandir sua atividade. Netuno está favorecendo o crescimento financeiro. No amor, muita ternura.