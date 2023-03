Confira o horóscopo para quinta-feira (30)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure ter momentos de diversão, visto que a Lua adentra a casa dos prazeres e se harmoniza ao Sol. Contudo, Plutão tensionado tende a pedir que você seja seletiva nas companhias. O lar pode demandar mais de você, mas busque dosar suas energias para evitar cansaço.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure se recolher e se fortalecer, já que a Lua adentra o setor familiar e se harmoniza ao Sol. Momento importante para lidar com temas complicados. A Lua na casa comunicativa e sob tensão com Mercúrio e Júpiter pode pedir diplomacia e critério ao expor opiniões.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente aperfeiçoar o conhecimento, pois a Lua adentra a casa das ideias em harmonia ao Sol, embora Plutão tensionado pode prejudicar o senso crítico. Desafios financeiros tendem a ficar evidentes com a Lua na casa material sob tensão com Mercúrio e Júpiter. É preciso ter capacidade de análise.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque otimizar recursos para fazer frente às dificuldades, visto que a Lua segue para casa material, tensionada a Plutão. O excesso de responsabilidades pode gerar fadiga, o que demanda equilíbrio entre as demandas e os momentos de descanso.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante resgatar o que nutre a autoestima, evitando se expor em excesso. A Lua na área de crise segue tensionada a Mercúrio e Júpiter, o que pode alertar sobre pensamentos negativos que prejudicam a autoconfiança e a vitalidade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Neste momento, procure se recolher e cuidar de si. Além disso, é preciso zelar por um cotidiano saudável. Conflitos ideológicos tendem a tomar corpo, o que compromete o círculo social, pois a Lua no setor de amizades segue tensionada a Mercúrio e Júpiter.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente compartilhar afazeres, mas sendo criteriosa nas parcerias. Preocupações com o trabalho podem demandar um reordenamento das prioridades para combater o estresse, visto que a Lua na área profissional entra em tensão com Mercúrio e Júpiter.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Eleva-se à sua disposição para o trabalho com o ingresso da Lua na casa profissional em harmonia ao Sol. Contudo, Plutão tensionado pode pedir um ritmo moderado. A Lua no setor espiritual segue tensionada a Mercúrio e Júpiter, alertando para a necessidade de zelar por uma rotina mais organizada.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure relaxar a mente e exercitar suas vocações, especialmente de modo introspectivo. Dilemas íntimos tendem a tomar corpo frente à tensão lunar com Mercúrio e Júpiter, o que compromete seu desempenho na gestão prática e material da vida.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Incompatibilidades podem aflorar nas relações com a Lua tensionada a Júpiter e Mercúrio, o que exige capacidade de negociação. Contudo, talvez seja o momento de reduzir a exposição da imagem pública e priorizar seu equilíbrio interior.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante dialogar com o entorno imediato, sabendo conciliar seus interesses com os da maioria. A tensão lunar com Mercúrio e Júpiter tende a destacar uma defasagem entre teoria e prática. Por isso, busque rever ações para evitar equívocos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente se ocupar com as demandas cotidianas e cultivar hábitos saudáveis. Discordâncias no meio social tendem a tomar corpo frente à tensão lunar com Mercúrio e Júpiter, o que demanda diplomacia e até redução da exposição pública.