Confira o passo a passo para fazer matrícula na rede estadual de ensino de Goiás

Pais de alunos novatos vindos de escolas municipais, federais ou privadas, de outros estados ou ainda que abandonaram a escola e querem voltar a estudar têm até o dia 11 de dezembro para solicitar vaga na rede estadual de ensino em Goiás. A solicitação das vagas deve ser realizada pela internet, pelo campo "solicitar matrícula". Já a efetivação da matrícula tem de ser feita entre os dias 19 e 23 de dezembro.

São 1.013 unidades de ensino da rede estadual e, ao fazer o pedido de vaga, o sistema eletrônico vai selecionar a unidade escolar mais próxima da residência do aluno.

Ao acessar a plataforma de cadastro, é importante ter em mãos as seguintes informações e documentos:

- nome completo do aluno (sem abreviação);

- data de nascimento;

- sexo;

- nome completo da mãe (sem abreviação);

- nome completo do responsável (alunos menores);

- CPF do aluno (ou do responsável);

- endereço;

- telefone para contato;

- e-mail;

- etapa de ensino, série e turno nos quais deseja se matricular.

No preenchimento do formulário é preciso indicar todas as três opções de escola que o aluno tenha preferência, pois a vaga vai ser disponibilizada de acordo com a ordem indicada e a disponibilidade de vagas. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que no caso de não ter vagas nas três escolas indicadas, o aluno será colocado em uma quarta opção que seja mais próxima da primeira escola.

Outro alerta é para os nomes das escolas, pois existem unidades das redes municipais e estaduais com o mesmo nome em municípios diferentes. Após preencher o cadastro é preciso finalizar a solicitação enviando os dados preenchidos. Um comprovante da solicitação de vaga será enviado no e-mail cadastrado.

A última da solicitação de vaga é a efetivação da matrícula, que deve ser feita entre os dias 19 e 23 de dezembro. As informações de onde o aluno foi alocado e será matriculado vão ser disponibilizadas no mesmo site da solicitação de vaga. A consulta é feita pelo número da solicitação e da data de nascimento. Já a confirmação é feita na escola que disponibilizou a vaga.

Na escola, o estudante ou responsável deve apresentar os documentos pessoais (RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de endereço atual), além dos documentos escolares (histórico escolar, ficha individual e/ou declaração de transferência). Um comprovante será enviado ao e-mail cadastrado pelo usuário.

A Secretaria de Educação informou também que as unidades de ensino disponibilizam computadores para que o estudante ou familiar sem acesso à internet possa realizar o procedimento.

Renovação

Para os alunos que já estudam na rede estadual, a renovação de matrícula é automática e deve ser confirmada pelo termo de renovação assinado pelos pais ou responsáveis na própria escola. Se o estudante não quiser continuar na mesma escola mesma escola pode solicitar a transferência até o dia 11, na escola atual. Neste caso, não tem reserva de vagas na unidade de preferência, e o estudante deve indicar três opções que deseja concorrer a uma vaga.