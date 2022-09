Confira o que abre e o que fecha no feriado de 7 de Setembro

Nesta quarta-feira (7) será comemorado o dia da Independência do Brasil, que em 2022 completa 200 anos. Com o feriado nacional, haverá alterações nos horários de funcionamento de instituições privadas, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais, em Goiás.

Confira o que abre e fecha na Região Metropolitana:

Aparecida Shopping

Lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h;

Praça de alimentação: abertura das 10h às 22h;

Araguaia Shopping

Lojas e quiosques: abertura das 8h30 às 20h30;

Alimentação e lazer: abertura das 10h às 22h;

Bougainville

Lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h;

Praça de alimentação: abertura das 10h às 22h;

Buriti Shopping

Lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h;

Praça de alimentação: abertura das 10h às 22h;

Flamboyant Shopping

Alimentação e lazer: abertura das 10h às 22h

Lojas terão abertura facultativa das 10h às 22h

O Polo Gastronômico Flamboyant deve funcionar com horários estendidos e diferenciados.

Goiânia Shopping

Lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h;

Praça de alimentação: abertura das 10h às 22h;

Restaurantes: abertura das 10h às 23h;

Passeio das Águas Shopping

lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h;

área de lazer e alimentação: abertura das 10h às 22h;

Shopping Cerrado

Lojas e quiosques: abertura das 10h às 22h;

Alimentação e restaurantes: abertura das 10h às 22h;

Bancos

As Agências bancárias estarão fechadas nesta quarta-feira (7) e retomam o atendimento ao público na quinta (8) e sexta-feira (9). A Associação de Bancos (Asban) destaca que os clientes poderão recorrer às áreas de autoatendimento e aos canais digitais e remotos de atendimento.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informa que 13 unidades de saúde vão funcionar 24 horas por dia para casos de urgência e emergência. Além disso, detalha que haverá duas sala de vacinação funcionando durante o feriado, confira:

Salas de vacinação

Local: Ciams Urias Magalhães (Vacinação Covid-19, Influenza e rotina para adultos de crianças com distribuição de 500 senhas);

Endereço: Rua Guajajaras, Qd.28A, Setor Urias Magalhães;

Horário: Das 8h às 17h;

Local: Centro Municipal de Vacinação (Vacinação Covid-19, Influenza e rotina para adultos de crianças com distribuição de 500 senhas);

Endereço: Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico Teixeira;

Horário: Das 8h às 17h;

Lazer

A criançada poderá visitar o Mutirama durante o feriado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Além disso, o Zoológico de Goiânia estará aberto a partir das 8h30 até às 17h, porém, os ingressos serão vendidos somente até às 16h, na bilheteria.

Transporte Público

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), os ônibus funcionarão nesta quarta-feira (07) com horários de sábado e domingo, exceto as linhas expressas que não estarão rodando. Segundo a empresa, na quinta (8) e na sexta-feira (9) os ônibus devem funcionar normalmente.

Guarda Municipal

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) atenderá durante o feriado desta quarta-feira (7). Para realizar denúncias, a população deve entrar em contato por meio do telefone 153.

Mulheres vítimas de violência

A Casa Abrigo Sempre Viva, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Goiânia, funcionará normalmente durante o feriado da Independência. O encaminhamento é feito pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam).

Enel

Os atendimentos nas lojas da Enel Distribuição Goiás estarão suspensos nesta quarta-feira (7) e serão retomados na quinta (8) e sexta-feira (9). A empresa orienta os clientes a acessarem o site para se informar sobre endereços e horários de atendimento disponíveis em todo o Estado.

Saneago

O cidadão que tiver alguma emergência nesta quarta-feira (7) com abastecimento de água e esgoto, deverá recorrer aos canais não presenciais e gratuitos. A Saneago informa que não terá atendimento presencial, mas que oferece suporte 24 horas por dia por meio da Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 e chat on-line pelo site saneago.com.br.

Comurg

A Companhia de Urbanização de Goiânia informou que não deve interromper nenhum serviço durante o feriado. A coleta de lixo orgânico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala, bem como os casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos funcionarão normalmente.

Correios

As agências dos Correios não estarão abertas nesta quarta-feira (7). Os atendimentos de pós-vendas serão realizados apenas por meio do site da empresa, chat e Atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) estará fechado em Goiânia e no interior nesta quarta-feira (7), mas retoma o atendimento na quinta (8) e sexta-feira (9).

Procon

O órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-GO) estará fechado em Goiânia e no interior nesta quarta-feira (7) e volta a funcionar na quinta (8) e sexta-feira (9).

Atende Fácil

As unidades do Atende Fácil estarão fechadas nesta quarta-feira (07) e voltam a funcionar na quinta (8) e sexta-feira (9).

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt, na capital e no interior do Estado, não funcionarão durante o feriado, mas retomam os trabalhos na quinta (8) e sexta-feira (9).

Região da 44

Os shoppings atacadistas Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda funcionarão normalmente neste feriado, das 8h às 18h.

Assistência social

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) não devem interromper as visitas nesta quarta-feira (7). Para solicitar, o cidadão deve ligar no telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia também estará funcionando 24 horas por dia.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento (Ceasa) de Goiânia funcionarão normalmente das 3h às 14h.

Centro de Zoonoses

O Centro de Zoonoses deve adotar um regime de plantão nesta quarta-feira (7) e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130. O órgão orienta a população a procurar com urgência a unidade de saúde em casos de urgência e, se necessário, acionar o acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192.

Prefeituras

A Prefeitura de Goiânia não terá expediente nesta quarta-feira (7), os órgãos da administração municipal voltam à normalidade na quinta-feira (08). A Prefeitura de Aparecida informou que somente as atividades consideradas essenciais estarão funcionando durante o feriado. Além disso, a secretaria de Saúde do município informa que os testes de Covid-19 serão realizados apenas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) via solicitação médica.