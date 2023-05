Confira o roteiro com festas juninas já confirmadas em Goiânia em 2023

No dia 13 de junho é comemorado o dia de Santo Antônio, abrindo as festas juninas que homenageiam a tríade composta, ainda, por São João Batista, no dia 24, e São Pedro, no dia 29. Mas a gente já sabe: basta o mês de junho se instalar que as festanças começam a todo vapor. O tradicional Arraiá do Goiânia 2, por exemplo, celebra a partir desta quinta-feira (1º) a 20ª edição de volta ao formato original após três anos sem acontecer por conta da pandemia de Covid-19.



Além das comidas típicas e das brincadeiras tradicionais, música e dança não podem faltar. O grupo Quadrilha Uai São João conta com 41 casais que estão na reta final dos preparativos para a maratona de celebrações do mês de junho. “Estamos ensaiando desde janeiro, em todos os sábados e domingos”, conta Geordano Rodolfo, marcador e coordenador do grupo. E para ajudar os leitores que não querem perder a chance de curtir um arraiá, o DAQUI preparou um roteiro com 15 festas juninas já confirmadas na capital. Confira:

20º Arraiá do Goiânia 2

Atrações: Comidas típicas, bingo e shows com Forró dos Santos, Léo Goiano, Rodrigo Araújo, Gabriel e Rafael, Trio Aristides, Zheel Chicleteiro e Almir Pessoa.

Quando: 1º, 2, 3, 8, 9, 10, 16 e 17 de junho, a partir das 20 horas

Preço: R$ 10 + 1kg de alimento não perecível (somente no dia 1º) e R$ 20 nos outros dias. Crianças de até 12 anos não pagam entrada

Endereço: Av. Pedro Paulo de Souza, Setor Goiânia 2 (em frente ao Parque Leolídio de Ramos Caiado)

Informações: @arraiadogoiania2



Festejando com os Santos

Atrações: Comidas típicas, show ao vivo e quadrilha

Quando: 1º a 4 de junho. Quinta e sexta, das 19 às 22 horas e sábado e domingo, das 17 às 22 horas

Preço: Não divulgado

Endereço: Paróquia São Paulo Apóstolo - Av. T-7, nº 295, Setor Oeste

Informações: 99972-3006



Festa Junina Country Clube de Goiás

Atrações: Comidas típicas e show com a dupla Edson e Hudson

Quando: 2 de junho (sexta-feira), a partir das 21 horas

Preço: R$ 550 (sócios) e R$ 750 (convidados dos sócios)

Endereço: BR-153, km 13, Aparecida de Goiânia

Informações: 3241-0165



Arraiá do Externato S. José

Atrações: Comidas típicas, brincadeiras, quadrilha e shows com a Banda Forroziá e o cantor Paulinho Braga

Quando: 2 e 3 de junho, das 16 às 22 horas

Preço: R$ 25 antecipado e R$ 30 no dia

Endereço: Colégio Externato São José – Rua 18, nº 221, Setor Oeste

Informações: @externatosaojosego



Festa Junina AABB Goiânia

Atrações: Comidas típicas, fogueira, quadrilhas Uai São João e Buracão, DJ Ana Colle e show com a dupla Léo Reis & Bruno

Quando: 3 de junho, às 20 horas

Preço: R$ 20 (associado) e R$ 25 (não-associado)

Endereço: BR-153, km 3, saída para Anápolis

Informações: @aabbgoiania



Arraiá da Chica

Atrações: Comidas típicas, quadrilha, cadeia, correio elegante, touro mecânico, DJs Gabi Matos e Rosa e show com grupo Vida Seca

Quando: 3 de junho, às 19 horas

Preço: R$ 30 (via Sympla)

Endereço: Ambiente Skate Shop - Rua T-30, nº 2.621, Setor Bueno

Informações: @ambienteskateshop



3º Arraiá do Lado Leste

Atrações: Open comidas típicas e show de forró com Trio Aristides

Quando: 3 de junho, às 16 horas

Preço: R$ 30 (open comidas) e R$ 60 feminino e R$ 80 masculino (open comidas e bebidas)

Endereço: Rua 240, nº 81, Setor Universitário

Informações: @ladolestecervejaria



Arraiá Paróquia São Francisco de Assis

Atrações: Comidas típicas e quadrilha

Quando: 3 de junho, às 19 horas

Preço: Não divulgado

Endereço: Rua José Bonifácio, Bairro São Francisco

Informações: 3092-5999



Arraiá Agostiniano

Atrações: Comidas típicas e quadrilha

Quando: Dias 3, a partir das 8 horas, e 4, a partir das 9 horas

Preço: R$ 25 (antecipado) e R$ 30 na hora

Endereço: Colégio Agostiniano - Rua 6-A, nº 590, Setor Aeroporto

Informações: @colegioagostiniano



Arraiá do Integrado

Atrações: Comidas típicas, brincadeiras, quadrilha, DJ Rodrigo Junqueira e show da banda Forró Gyn

Quando: 9 de junho, às 19 horas

Preço: R$ 38 (via Sympla)

Endereço: Espaço Dois Ipês - Av. Quitandinha, nº 600, Setor Jaó

Informações: @colegio_integrado



Arraiá do Caveira

Atrações: Comidas típicas, quentão, DJs Caveira e Gabi Matos e show com Juliana Linhares e Ariá Trio

Quando: 10 de junho, às 18 horas

Preço: R$ 15 (via Sympla)

Endereço: Shiva Alt Bar - Alameda das Rosas, Setor Oeste

Informações: @shiva.altbar



Arraiá das Minas

Atrações: Comidas típicas, quadrilha, forró ao vivo, brincadeiras e bingo

Quando: 11 de junho, às 15 horas

Preço: Entrada gratuita

Endereço: Centro Cultural Martim Cererê - Travessa Bezerra de Menezes, Setor Sul

Informações: @feiradasminasgyn



Arraiá do Arena

Atrações: Shows com Rio Negro e Solimões, Falamansa, Rastapé, Heitor e Murilo, João Ricardo e Vinicius, Zabumba Beach, Kléo Dibah, Vini e Bisioli, Leandro e Romário

Quando: 16, 17, 23 e 24 de junho, às 16 horas

Preço: R$ 150 (via Balada App)

Endereço: Alameda Barbacena, nº 17, Vila Alto da Glória

Informações: 99943-9739 e @arenamultiplace



Festa Junina do Sicoob

Atrações: Comidas típicas e shows com a banda Rastapé e a dupla João Neto e Frederico

Quando: 17 de junho, às 19 horas

Preço: Ingresso à venda somente para cooperados

Endereço: Estacionamento do Passeio das Águas

Informações: @sicoobunicentrobr



Arraiá do RTT

Atrações: Comidas típicas, fogueira, DJs e show de forró

Quando: 24 de junho

Preço: Não divulgado

Endereço: AABB Goiânia - BR-153, km 3, saída para Anápolis

Informações: @umretete

Santo Antônio da Caixa

Atrações: Comidas típicas, artesanato e muita dança

Quando: 3 de junho

Preço: R$ 20 (inteira), sendo que crianças de 8 a 12 anos e idosos +60 pagam meia

Local: APCEF/GO - Avenida T-1 esquina com T-8, Setor Bueno

Informações: @apcefg