Confira o roteiro das festas juninas em Goiânia

Depois de um hiato nas festividades por conta da pandemia, os arraiais típicos da cultura goiana retornam neste mês de junho. Confira o roteiro para aproveitar um cardápio cheio de canjica, caldos e pamonhas, além das brincadeiras junina, como quadrilha, correio elegante e barraca do beijo.

Vestidos rodados, botinas e chapéus de couro vão sair do armário, onde estiveram guardados nesses últimos dois anos, para retornar ao tablado de dança. Com a liberação das restrições impostas durante a pandemia da covid-19, muitas casas e produtores culturais se organizaram para retomar com a tradicional festa junina e as danças de quadrilha a partir desta quinta-feira (2/6).

A volta das festividades é comemorada pelo empresário Ricardo Reis, de 36 anos, que desde os 13 anos é apaixonado pela energia da dança da festa junina. Ainda adolescente entrou para a quadrilha Bailão de Peão e, após dois anos, saiu para montar o seu próprio grupo, a Luar do Sertão. “Na hora que você entra no tablado para dançar e sente a energia daquele momento, quando você vê que o público está sentindo a sua emoção, é algo inexplicável de descrever”, diz.

Hoje, com 86 integrantes, o grupo Luar do Sertão será o segundo a se apresentar no Campeonato Goiano de Quadrilhas, no qual já possui 24 títulos. O evento será no dia 25 de junho, na Praça Ferroviária. Apesar do pouco tempo que teve para montar um grupo profissional de bailarinos, Ricardo se diz confiante com o retorno da competição. “Ficamos sabendo que haveria temporada há praticamente dois meses. Mesmo com essa correria, as expectativas são as melhores possíveis.”

Já a produtora cultural e atual presidente da quadrilha Explosão do Cerrado, Franciane Consuelo, 45, revela que entrou nesse meio para se distrair, já que passava por um momento difícil da sua vida, mas que logo se apaixonou. Desde 2000, se dedica inteiramente à quadrilha e dança junina. “Somos loucos pelo movimento, de tal forma que a gente perde o sentido de outras coisas da vida”, diz ao O POPULAR, e acrescenta que chegou a ficar doente com a parada das atividades durante a pandemia. A Explosão do Cerrado se apresenta logo após a Luar do Sertão.

Ao todo 14 quadrilhas irão participar do campeonato estadual durante o Arraial de Goiânia, que acontece entre os dias 24 e 26 de junho. O presidente da Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás, Alex Gontijo, diz que as expectativas são muito positivas para o evento. Para ele, a festividade agrega um valor familiar. “A cidade merece, as pessoas merecem e estão esperando por esse momento”, enfatiza.

O hiato provocado pela pandemia da covid-19, segundo Alex, não impactou somente as quadrilhas, mas toda uma cadeia produtiva que envolve as festas juninas. Desde a compra do tecido à confecção do chapéu, do ônibus que transporta a quadrilha aos shows dos músicos. “É uma cadeia produtiva enorme que, na verdade, ficou sem receber”, explicou o presidente.

Para quem também não vê a hora de aproveitar uma festa junina, o POPULAR preparou um roteiro com os lugares e programações que prometem matar a saudade. Confira!



Festa de Santo Antônio

Com a união entre a religiosidade e a cultura da festa junina, a Paróquia Santo Antônio irá realizar uma série de atividades desta quinta-feira (2/6) ao dia 13 de junho, data dedicada ao santo que dá nome à igreja. Durante a semana, a partir das 19h, ocorrerá a missa de Santo Antônio, com benção dos pães, água e objetos. Nos sábados, a missa será às 17h. Entre quinta-feira e domingo (de 2 a 5 e de 9 a 13 de junho), a paróquia estará aberta ao público em geral com barraquinhas de comidas típicas e brincadeiras juninas, como pescaria, além de pula-pula e brinquedo inflável para as crianças.



Arraiá itinerante

Esta quinta-feira (2/6) também marca a retomada do Arraiá do Caveira, evento realizado desde 2017 pelo DJ e produtor cultural Bruno Caveira, responsável pelo festival Obalalám, mas que ficou suspensa por dois anos por conta da covid-19. O evento mistura a temática tradicional da quadrilha com música eletrônica e ritmos brasileiros e, segundo o produtor cultural, está “voltando com tudo”. Até domingo (5/6), a festa será realizada em quatro locais diferentes, com um set list diversificado.

Na quinta-feira,, o arraiá será no Charminho (entrada R$ 5) com o tema Forró em Vinil e apresentação dos DJs Giras e Caveira. O show Furmiga Dub, que mistura música eletrônica com graves do ritmo brasileiro, será o tema do segundo dia, na sexta-feira (3/6), no Shiva-Alt Bar a partir das 19h (entrada entre R$ 10 e R$ 15). Já no sábado (4/6), a partir das 18h, o Arraiá do Caveira estará na chácara Recanto da Jurema.

Canjica, caldo de frango com milho, bolo de fubá, milho cozido, paçoquinha e pipoca serão as comidas típicas do cardápio da noite, incluso no ingresso de R$ 20 (primeiro lote). O terceiro dia do Arraiá do Caveira também terá correio do amor, touro mecânico, venda de chopp, drinks e quentão, além do show ‘Marceus e Forró Fiado’, com os DJs Barats, Liara e Caveira. Os ingressos estão à venda no Sympla, com taxa do site.

No domingo (5/6), o evento encerra com o show Artwo no Forró Vinil, no Pancetta Bar. As apresentações ficarão por conta dos DJs Savana, Electrovinil e Caveira.



Estreia nas festas juninas

Com música sertaneja e eletrônica, o Charlotte Cozinha e Bar oferece o Arraiá do Chapéu nesta quinta-feira (2/5), a partir das 19h30. A primeira festa junina do bar terá barraquinhas de comida e touro mecânico. As apresentações previstas da noite são de Lucas Limongi, Victor e Neto, e DJ John. Os ingressos podem ser encontrados no site Sympla e o preço varia entre masculino (R$ 50) e feminino (R$ 30).



Drive-thru junino

Em formato híbrido, o arraiá na Paróquia São Paulo Apóstolo acontece de sexta-feira (3/6) a domingo (5/6), com entrada franca. Na sexta, a programação vai das 19h às 22h, enquanto no sábado e domingo, começa às 17h e segue até 22h.

A festa acontece em dois pontos: de forma presencial, com mesas e cadeiras na quadra com entrada pela rua Dom Orione, no Setor Oeste; e no sistema drive-thru, com uma estrutura montada na Avenida T-7, em frente à igreja.

Além das comidas típicas, preparadas pelos paroquianos, com destaque para a canjica que é bem famosa, o cachorro-quente e os doces. O cardápio conta ainda com espetinhos, caldos, empadão, pamonha, curau, batata frita e escondidinho de carne. O arraiá terá ainda diversão para a criançada, como a tradicional barraca da pescaria.



Fogueira e arrasta pé

A tradicional festa junina da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) acontece neste sábado (4/6), a partir das 20h. O público vai contar com diversas atrações musicais, fogueira, arrasta pé, comidas e bebidas típicas, além de muita música com Junior Seabra e Sanfoneiro.

O primeiro lote de ingressos já está à venda. Para associado custa $ 15, e para convidado, R$20. Os bilhetes podem ser adquiridos na portaria da AABB e também, pelo número (62) 9 86631744.



Evento beneficente

Com quadrilha, comidas típicas, brincadeiras e apresentações diversas, o Coletivo Casa do Zoto promove no próximo sábado (4/6) o <FI10>Arraiá É Proibido Cochilar</FI>, uma festa junina beneficente, a partir das 16h. Os ingressos estão à venda no Sympla pelos valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia solidária, com a doação de 2kg de alimento não perecível). Todo o lucro arrecadado no evento será revertido à ONG Caminhos do Bem.

Caldo de frango, caldo de feijão, pamonha, canjica, pipoca e pé de moleque são algumas das comidas que serão vendidas no local, por preços que variam de R$ 5 a R$ 15. Para divertir o público, o coletivo promete quadrilha, correio elegante, rabo no burro, argolas e pulseiras de sinais, divididas entre verde, amarelo e vermelho para facilitar a interação. O set list da noite varia entre forró, brega, baião, sertanejo e mpb, pelas mãos da DJ Gabi Matos e o Trio Becc.



Diversidade na tradição

Prometendo uma tradicional festa junina “de um jeito diferente”, a Ambiente Skate Shop realiza o <FI10>Arraiá da Chica</FI> no dia 11 de junho, às 18h. O segundo evento mais importante do estabelecimento, depois da <FI10>Festa do Macha</FI>, é realizado há mais de dez anos no local. Depois do hiato com a pandemia da covid-19, a edição do <FI10>Arraiá da Chica</FI> retorna com quadrilha, comes e bebes típicos, correio elegante, cadeia e barraca do beijo bissexual.

Odara Vinil, dupla feminina que usa da música analógica para transmitir ritmos brasileiros,Thi Cardoso, músico pernambucano, e Trio Miaêro, grupo de forró goiano, são os nomes previstos para a noite. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores que variam de R$ 20 (primeiro lote) a R$ 40 (terceiro lote).



R$5 e R$10 reais

A igreja Nossa Senhora da Assunção, retoma a programação junina no dia 11 de junho, com diversas barraquinhas de comidas típicas, decorações temáticas e quadrilha de crianças. O evento acontecerá no estacionamento do Clube dos Bancários, na Vila Itatiaia, a partir das 19h, com ingressos antecipados a R$5, que podem ser adquiridos no site da paróquia (https://ingresso.nossasenhoradaassuncao.com.br/). Para a compra no local, o valor da entrada será de R$ 10.



Para toda a família

Com várias opções para os amantes da culinária típica, a festa junina da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF/GO) acontece no próximo final de semana, 11 de junho, a partir das 18h. A programação conta com espaços para as crianças e brincadeiras para a família, além de apresentações das quadrilhas.

Para garantir os ingressos é necessário comparecer na portaria da associação. As vendas são individuais, a R$ 10 até o dia 8 de junho. A partir do dia 9, os bilhetes custarão R$ 15.



Ao estilo rock n’ roll

Com os mesmos organizadores do Festival Goiânia Noise, a Junina Monstro promete uma festa com a tradicional decoração, além de caldos, pamonhas, curaus, arroz doce, milho cozido e espetinho, mas sem deixar o rock de lado. Com banda ainda a definir, a Junina Monstro tem um line up inicial de Pridejey (18h), Coletivo Odara (19h30), Pafa (22h30) e Gabi Matos (23h30).

A festa vai acontecer no dia 18 de junho, no Martim Cererê, entre 18h e 0h30. Os ingressos ainda não foram liberados, mas o público pode acompanhar mais informações pelo site lojamonstro.com.br



Jardim Guanabara

Realizado na paróquia Jesus Bom Pastor do Jardim Guanabara, o Arraiá Bom Pastor acontecerá no dia 23 de junho, a partir das 19h, no salão da igreja. A programação é de muita dança, músicas e comidinhas típicas, além de shows que serão realizados pelos fiéis da igreja.



Viva São João

A primeira edição da Festa Junina da Associação Médica de Goiás (AMG) promete uma festança pra lá de boa no dia 24 de junho, na Villa Cavalcare, com muita música, comida e bebida à vontade a partir das 20 horas. No dia dedicado a São João, haverá a gravação do Festmego Sertanejo, com apresentação de médicos artistas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.festajuninaamg.com.br, no valor de R$150. Crianças de até 10 anos não pagam.



Grande Arraial

Com 14 quadrilhas e três dias de festa, o Arraial de Goiânia vai agitar a capital entre os dias 24 e 26 de junho, na Praça Ferroviária. Na sexta-feira (24/6), os grupos de quadrilha Mandacaru, Fogo de Palha e Balancê do Cerrado se apresentam a partir das 20h. Já no sábado (25/6), será a vez do Grupo Viva, Luar do Sertão, Explosão do Cerrado, Renascer e Tradição e Ritmo puxarem a festança a partir das 20h. O último dia do arraial, no domingo, terá apresentação dos grupos Aconchego, Thradição, Filhos do Sertão, Arriba Saia, Flor do Cerrado e Arrasta Pé a partir das 19h30.

Além das quadrilhas, o Arraial de Goiânia contará com decoração junina, barraca de comidas e bebidas típicas, e pequenas intervenções artísticas durante os intervalos.



(Yorrana Maia e Laura Oliveira são estagiárias do GJC em convênio com a PUC Goiás)