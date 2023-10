Confira o roteiro de atividades na Semana da Criança em Goiânia

Espetáculos cênicos, brincadeiras lúdicas e educativas e aventuras nas terras de Peter Pan e Frozen são algumas das opções para os pequenos aproveitarem no Dia das Crianças, comemorado nesta quinta-feira (12). Durante toda a semana, centros culturais, shoppings centers e teatros convidam os pimpolhos a mergulharem na imaginação. Confira algumas opções.



Na terra de Peter Pan

Clássico personagem do universo infantil, Peter Pan ganha destaque no Araguaia Shopping, com um brinquedo que convida os pequenos a se aventurarem até a Terra do Nunca. As atividades incluem torre elástica, passarelas cheias de surpresas, escorregadores tubulares e um espaço com bolinhas para mergulhar na imaginação. Os ingressos custam a partir de R$ 30 para 15 minutos de diversão. A idade máxima para participação nos eventos é de 13 anos. Crianças menores de 4 anos devem ser acompanhadas por um adulto responsável. O brinquedo fica aberto durante todo o mês de outubro. O Araguaia fica na Rua 44, no Setor Norte Ferroviário. Informações: @araguaiashopping.

Cultura e Educação

Intitulado Cultura Kids, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) promove a partir desta terça-feira (10) um projeto que une cultura e educação com oficinas de origami, exibição de filmes, contação de histórias e teatro. Todas as atividades são gratuitas e realizadas na Gibiteca Jorge Braga, Biblioteca Pio Vargas e no Museu da Imagem e Som, todos localizados no Centro Cultural Marieta Telles, na Praça Cívica. O projeto ocupa o prédio histórico até a quinta-feira (12). A programação e as inscrições para as oficinas podem ser vistas no site www.cultura.go.gov.br.

Diversão garantida

O Shopping República realiza nesta quinta-feira (12), uma série de atividades gratuitas em comemoração ao Dia das Crianças. Os pequenos vão desfrutar de brinquedos infláveis, animadores, distribuição de pipoca, algodão-doce, balões personalizados e brincadeiras lúdicas. Com o objetivo de promover uma aproximação das crianças com os esportes, às 10 horas, será realizado o evento Taça Pedro Ludovico, um torneio de futebol de botão, com 20 atletas de Goiás e do Distrito Federal. A programação é gratuita. O shopping está localizado na Av. República do Líbano, no Setor Oeste. Informações: @shoppingrepublica.

Ocupe o Centro

A Cia. de Teatro Carlos Moreira dá continuidade ao projeto Domingo Tem Teatro, com apresentações cênicas na Rua do Lazer, às 10h30, no Centro. No domingo (15), em comemoração à semana da criança, o grupo apresenta o espetáculo Guardiões do Cerrado: A Bicharada Pede Socorro, que reitera a importância da natureza e da educação ambiental para os pequenos. Valor: R$ 30 (inteira). Ingressos à venda pelo site www.teatrocarlosmoreira.com.br.

Em terras geladas

A princesa Elsa, sua irmã Anna, e os amiguinhos do filme Frozen (2013) podem ser vistos de perto na quinta-feira (12), no pocket show realizado no piso 3 do Shopping Bougainville. Os personagens também farão sessões de fotos com as crianças. Toda a programação é gratuita e contará também com algodão-doce e pinturinha. O Bougainville fica na Rua 9, no Setor Marista. Informações: 3520-4300.



Jornada de Amor

O Grupo Vida Lata transforma o Dia das Crianças em jornada de amor com o evento de adoção de pets. Entre 9 e 13 horas, a entidade convida os pequenos a se conscientizarem sobre a adoção de pets no Espaço EBM, localizado na Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista. Cerca de 25 fofuras, entre cães e gatos, estarão ansiosos para ganhar um lar cheio de amor. E o melhor: enquanto os pequenos se divertem, os adultos podem avaliar qual pet tem mais a ver com o estilo da família. Informações: @vidalata.

Parque dos Dinossauros

A exposição Mundo Jurássico ocupa o Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, com réplicas de vários dinossauros como se estivessem vivos e em seus habitats há milhares de anos. O evento reúne ao todo 13 réplicas, que podem chegar a 8 metros de altura, incluindo as espécies como o tiranossauro rex, o braquiossauro e o pterossauro. Disponível de forma gratuita, a visitação acontece de acordo com o horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. e domingo, das 14 às 20 horas. Informações: @buritishoppping.

Mário, Sonic e Roblox

Com adaptações teatrais do filme Encanto (2021), da Disney, e dos games Roblox, Sonic e Super Mario, o Festival Kids ocupa a agenda desta quinta-feira (12), do Teatro Madre Esperança Garrido. Além dos espetáculos, todos com direção do teatrólogo Adriano Soares, o evento também conta com áreas instagramáveis, área de alimentação e fotos com personagens. Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 70. O teatro está localizado na Av. Contorno, no Centro. Informações: 3212-3531.

O sol já nasceu lá na fazendinha

A praça de eventos do Shopping Cerrado sedia, até o dia 4, uma atração infantil inspirada no tema Fazendinha. Voltado para crianças de 1 a 12 anos de idade, o espaço conta com atividades temáticas variadas, como piscina de bolinhas, cama elástica, escorregador e infláveis. A atração funciona de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriado, das 11 às 22 horas. Os preços variam conforme o tempo de permanência: R$ 30 (até 15 minutos), R$ 35 (16 a 30 minutos), e R$ 60 (60 minutos). O Cerrado está localizado na Av. Anhanguera, no Setor Aeroviário. Informações: 3621-2610.

Estimulo à criatividade

A magia dos fantoches faz a programação infantil do Clube Kids Flamboyant entre quinta-feira (12) e domingo (15), de forma gratuita. O evento oferece diferentes recursos e monitoria para os participantes criarem o seu próprio boneco articulável com meias. Uma oportunidade para aprender como criar, decorar e dar vida aos seus próprios fantoches, estimulando a imaginação. Horário: das 12 às 20 horas. Inscrições no local. O Flamboyant está localizado na Av. Dep. Jamel Cecílio, no Jardim Goiás. Informações: @flamboyantshopping.

Aventura com dragões

Até domingo (15), as crianças podem embarcar em uma aventura épica no evento Vila dos Dragões, inspirado no filme Como Treinar o Seu Dragão (2010), montado no Goiânia Shopping, no Setor Bueno. O parque temático conta com atrações como o Lago dos Obstáculos, brinquedão, piscina de bolinhas e uma magnífica estrutura de dragão para registros fotográficos. Horários: de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e, aos domingos e feriado, das 12 às 20 horas. O valor é de R$ 50 para 30 minutos e R$ 70 por uma hora. Há ainda no shopping oficinas de fantoches, mímicos e brinquedoteca. Informações: @goianiashop.

Caça ao tesouro

Oficinas, pinturas, personagens vivos, brincadeiras e caça ao tesouro são algumas das atividades do Aparecida Shopping para a quinta-feira (12). A ideia é estimular a criatividade, coletivismo e festejar a data. O shopping fica na Av. Independência, Setor Serra Dourada, em Aparecida de Goiânia. As ações são gratuitas. Informações: 3545-4600.

Talentos e descobertas

Com direção de Ludmyla Marques, o espetáculo CaixaMundoEu será apresentado nesta quinta-feira (12), no Instituto Rizzo, localizado na Av. Cora Coralina, no Setor Sul. Com entrada franca, a peça destaca a jornada de descobertas de talentos e personalidades de cada pequeno. Horário: 16 horas. Informações: @rizzoibstituto.