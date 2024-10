Confira o roteiro especial com opções para diversão no Dia das Crianças

Neste sábado (12) é o Dia das Crianças e nada melhor que pensar em uma programação diferente, longe das telas, para celebrar a infância. Goiânia oferece uma variedade de opções de entretenimento para os pequenos e toda a família, com muito teatro, atrações temáticas, show musical e atividades ao ar livre. Tem programação para todos os gostos - e bolsos. Confira as opções selecionadas pelo DAQUI neste roteiro especial e escolha o passeio para comemorar a data.



FESTIVAL DE TEATRO

O 4º Fetico - Festival de Teatro para Crianças dá início à programação gratuita de espetáculos teatrais, como Corinha no Cerrado das Maravilhas, nesta quinta-feira (10), ocupando diferentes espaços da cidade. As peças pretendem enaltecer as histórias e personagens da nossa cultura, além de abordar temas como diversidade, meio ambiente e a preservação do Cerrado.

Quando: Até 12 de outubro

Endereço: Conferir programação

Entrada: Gratuita

Informações: @fetico_go

PATRULHA CANINA

O Teatro Madre Esperança Garrido recebe duas sessões do espetáculo Patrulha Canina - Ao Vivo, que na turnê 2024 traz novos personagens, cenários e episódios.

Quando: 12 de outubro, às 15 e às 17 horas

Endereço: Av. Contorno, nº 241, Centro

Entrada: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira)

Informações: ingressosa.com

MALA DE HISTÓRIAS

O projeto itinerante Mala de Histórias se apresenta tanto no Araguaia Shopping quanto no Mega Moda Park no Dia das Crianças. Na ocasião, o público em geral vai poder adquirir livros com preços populares.

Quando: 12 de outubro, às 10 horas

Endereço: Araguaia Shopping (Rua 44, Setor Norte Ferroviário), Mega Moda Park (Av. Contorno, nº 165, Setor Norte Ferroviário)

Entrada: Gratuita

Informações: @maladehistoriasgo

TEATRO

A Sem nome Cia Teatro apresenta o espetáculo “Quero ser palhaço”, conta a história de Sarampo e Catapora, que sonham ser artistas de circo, porém não possuem nenhuma habilidade no Dia da Criança, 12 de outubro, às 10 e 17 horas, na sede da Companhia.



Quando: 12 de outubro, às 10h e às 17h

Endereço: Espaço cultural da Sem Nome (Av. José Leandro Cruz, n 744, Qd. 139, Lt. 17, sala 2, Parque Amazônia, Goiânia) e imediações

Entrada: Gratuita

Informações: @semnomeciateatro

BASE AMBIENTE

No sábado (12), às 16 horas, a Base Ambiente promove programação especial de Dia das Crianças com gincanas, disputas de manobras e brindes.

Quando: 12 de outubro, às 16 horas

Endereço: Rua 3, nº 84, Centro

Entrada: Gratuita

Informações: @ambienteskateshop

TEATRO RIO VERMELHO

O Resgate do Portal é um espetáculo que combina elementos de teatro, interatividade e tecnologia, levando o universo do Minecraft para os palcos. É estrelado pelos gamers e YouTubers Athos, Cadres e Mana.

Quando: 12 de outubro, às 16 horas

Endereço: Rua 4, nº 1.400, Centro

Entrada: A partir de R$ 84

Informações: minhaentrada.com.br

PLANETÁRIO

Depois de um longo período de reforma, o Planetário Juan Bernardino Marques Barrio retomou o atendimento ao público. No sábado (12) tem duas sessões especiais para as crianças.

Quando: 12 de outubro, às 9 horas e às 10h30

Endereço: Av. Contorno, nº 900, Centro

Entrada: R$10 (inteira) e R$5 (meia). Somente em dinheiro na bilheteria

Informações: @planetario.ufg

VILLA CAVALCARE

Em clima de Velho Oeste, a Villa Cavalcare tem programação ao ar livre com casa na árvore, golzinho no gramado, contato com a natureza e animais, pescaria no laguinho e mais. É possível, ainda, fazer passeio a cavalo.

Quando: 12 e 13 de outubro, das 11 às 17h

Endereço: Rua MP-12, Residencial Mar Del Plata

Entrada: Não informado

Informações: @villa_cavalcare

ARAGUAIA SHOPPING

O Circuito Kids leva oficinas criativas e interação com personagens como Homem-Aranha, Minnie e Stitch entre quinta (10) e sábado (12). As oficinas têm início às 13 horas e as vagas são por ordem de chegada.

Quando: 10 a 12 de outubro

Endereço: Rua 44, Setor Norte Ferroviário

Entrada: Participação mediante apresentação de nota fiscal no valor de R$ 100 em compras feitas no shopping entre 10 e 12 de outubro

Informações: @araguaiashopping

SHOPPING ESTAÇÃO GOIÂNIA

Em parceria com o Space Jump estão previstas competição de basquete, Space Ninja, Escalada, Slackline e queimada na Arena Trampolins. Haverá ainda pintura de rosto e em telas, oficina de massinha e de slime, mesa de ping-pong, além da famosa competição Torta na Cara. Pela manhã, as crianças poderão acompanhar apresentações do Michey e Minnie, a partir das 10h, e à tarde, às 15h, a alegria vai ficar por conta de palhaços..

Quando: 12 de outubro

Endereço: Avenida Goiás, em frente à rodoviária, Centro

Entrada: Todas as atividades serão gratuitas, com exceção ao acesso aos trampolins. Os ingressos estão com preço promocional neste mês

Informações: @shoppingestacaogoiania

FLAMBOYANT SHOPPING CENTER

O espaço temático do brinquedo Lego conta com pontes, animais, robôs, carros, princesas, casas e personagens, inspirado na nova linha da marca que virou série de TV.

Quando: Até 12 de outubro, das 14 às 22 horas

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás

Entrada: Gratuita, mediante cadastro

Informações: @flamboyantshopping

GOIÂNIA SHOPPING

Haverá oficinas gratuitas de slime e pintura em gesso na tarde do sábado (12), com distribuição de algodão-doce. Cada oficina terá duração de uma hora e contará com 20 vagas, preenchidas por ordem de chegada.

Quando: 12 de outubro, das 14 às 18 horas

Endereço: Av. T-10, Setor Bueno

Informações: @goianiashop



PLAZA D'ORO SHOPPING

A criançada poderá participar de atividades como recreação, pinturinha facial, oficina de miçangas, além de assistir a apresentações de mágica e malabarismo. Para completar a festa, personagens infantis também estarão presentes e ainda haverá distribuição de pipoca e algodão doce.



Quando: 12 de outubro, das 16h às 19h

Endereço: Praça de alimentação do Plaza D'Oro Shopping - Av. Nápoli, nº 500, Residencial Eldorado, Goiânia

Entrada: Gratuita

Mais informações: @plazadoro



SHOPPING REPÚBLICA

As crianças poderão se deliciar com guloseimas como pipoca e algodão doce enquanto se divertem em um pula-pula e brinquedos infláveis. O shopping recebe ainda o "Quero Jogar RPG", que oferece uma mesa de jogos aberta, que permite que os participantes assumam personagens em narrativas envolventes.

Quando: 12 de outubro, a partir das 9 horas

Endereço: Avenida República do Líbano, Setor Oeste

Entrada: Gratuita

Informações: @shoppingrepublica

MUTIRAMA E ZOOLÓGICO

O Parque Mutirama conta com 24 brinquedos, incluindo novidades como a Mini Arena, a mini montanha-russa e o autorama. Já o Zoológico de Goiânia dedica o espaço ao cuidado de animais silvestres e a atividades de educação.

Funcionamento: Mutirama, de quarta a domingo, das 10 às 16 horas, e Zoológico, de quarta a domingo, das 8h30 às 17 horas

Endereço: Mutirama (Av. Contorno, Centro) e Zoológico (Alameda das Rosas, Setor Oeste)

Entrada: Mutirama (gratuito) e Zoológico (R$ 5 inteira e R$ 2,50 meia)