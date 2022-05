Confira onde e como doar agasalhos e cobertores em Goiânia

Com a chegada da frente fria no Estado, a procura por agasalhos aumenta em organizações e instituições, principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade ou para aqueles que vivem nas ruas.

Confira a lista abaixo com algumas instituições de caridade, entre elas asilos, associações e igrejas que recebem doações na Grande Goiânia

Pontos de coleta de agasalhos:

ONG Liga do Bem: Avenida Circular, nº 768, Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Prédio do Sinttel Goiás. Doações das 8h às 17h. Telefone: (62) 98419-5959.

Asilo Solar Colombino Augusto de Bastos: Avenida Antônio Fidelis, nº 800, Parque Amazônia, em Goiânia. Doações de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Telefone: (62) 3280-1031.

TJ-GO: Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor (sala no térreo do edifício-sede do TJGO, na Avenida Assis Chateaubriand, nº 195, Setor Oeste e também na rua 10, no Setor Oeste, em Goiânia. Os fóruns do interior de Goiás também recebem agasalhos. Doações de 12h às 19h.

Creche Sagrado Coração de Jesus: Rua Planalto, quadra 23- A, nº 50, Conjunto Riviera, Goiânia. Telefone: (62) 99358-8740.

Pontos de coleta da OVG:

OVG: Rua T-14, Setor Bueno – Goiânia

Palácio Pedro Ludovico Teixeira: Rua 82, nº 400, Centro – Goiânia

Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg): Rua 260, Setor Leste Universitário – Goiânia

Corpo de Bombeiros: Avenida C-206, Jardim América – Goiânia

Saneago: Avenida Fued José Sebba, nº 1245, Jardim Goiás – Goiânia

Enel: Rua Gileno Godói, 02, Quadra A37, 505, Jardim Goiás –Goiânia

Shopping Bougainville: Rua 9, nº 1855, Setor Marista – Goiânia

Shopping Cerrado: Avenida Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário – Goiânia

Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg): Rua 14, nº 50, Setor Oeste – Goiânia

Central Única das Favelas (Cufa): Avenida Antônio Fidelis, quadra 107, lote 7, Parque Amazônia, Goiânia. Doações de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 17h30. Telefone: (62) 3507-9297.

Projeto Minha Oportunidade: Rua 70 esquina com 52, Quadra 181, Lote 23, Bairro Independência Mansões, Aparecida de Goiânia. Telefone: (62) 3277-3036 / 9 9153-6717. Doações de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 17h.

Associação Down de Goiás (Asdown): Nona Avenida, Número 20, Setor Leste Vila Nova, em Goiânia. Telefone: (62) 3225-8118. Segunda a sexta 8h às 16h.

Abrigo Lar Espírito Francisco de Assis: Rua Travessa Violeta , número 45, quadra 108, lotes 12 e 13, Setor Parque Oeste Industrial , Goiânia. Doações de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 17h, sábado das 8h às 12h. Telefone: (62) 3519-1646.

Movimento Mulheres de Alto Valor: Avenida T-10 com a T-27, quadra 102, lote 9 ao 12, oitavo andar, sala 814- Setor Bueno, Goiânia. Doações de segunda a sexta-feira das 14h às 17h. Telefone: 62 98187-4016.

Pontos de coleta do projeto Semear o bem:

Adão Vida Nova: Av. T-63, 1280, St. Bueno. Horário para doação: Segunda a sexta das 08h às 18h (combinar a entrega com antecedência). Telefone: (62) 99223-5480 – Andressa.

Condomínio Gran Milano: Rua MDVI, Qd. 17, It. 01/32, Bloco 10, Apto 304, Moinho dos Ventos. Horário para doação: domingo a domingo das 09h às 20h (combinar a entrega com antecedência). Telefone: (62) 99366-3081 – Gabriel.

Condomínio Reserva Jaraguá: Rua 242, no 53, Vila Monticelli, Bloco B, Torre Ipê, Apto 1401. Horário para doação: domingo a domingo das 09h às 20h (combinar a entrega com antecedência). Telefone: (62) 98276-1844 – Letícia.

Condomínio Portal Dos Buritis: Av. Armando de Godoy, Nº 0182, Setor Negrão de Lima, Bloco 3, Apto 1202. Horário para doação: domingo a domingo das 09h às 20h (combinar a entrega com antecedência). Telefone: (62) 99375-4523 – Cristina.

Life Sucos Goiânia: Rua C-209, Nº 498, Jardim América. Horário para doação: segunda a sexta das 10h30 às 17h (combinar a entrega com antecedência). Telefone: (62) 3645-1331- Caio.

Park Açaí: Rua cp4, Qd. cp4, Lote 17. Residencial Celina Park. Horário para doação: segunda a sexta das 10h30 às 17h (combinar a entrega com antecedência). Telefone: (62) 98164-9994 – Lais.

Uma campanha da Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), arrecada cobertores, agasalhos, luvas, toucas e demais itens de frio. Chamada de 'Doe amor', a campanha começa nesta quarta-feira (18).

Sede da Amma: Rua 75, Nº 137 - Setor Central

Núcleo SocioAmbiental: Residencial Celina Park

A Campanha do Agasalho vai até o próximo sábado na capital goiana, o objetivo é arrecadar agasalhos e cobertores. Alguns pontos de coleta, como medida de incentivo e agradecimento à ajuda prestada, oferecem um “brinde”, como uma bebida ou descontos nos produtos vendidos no local.

Cafécolate: R. 101, 447 - St. Sul

MT Serviços: R. 101, 407 - St. Sul

Tolentino Varanda: R. T-38, 300 - St. Bueno

PH Construtora: R. 260, N° 854 - Setor Leste Universitário

Floresta Restaurante: R. 9, 245 - St. Oeste

Orla Marista: Rua 148, Setor Marista

Empório Nature: AVD ESQ COM RUA 15, N°658 - St. Oeste

Todas as associações e entidades dos servidores da Polícia Civil de Goiás (PCGO) também arrecadam agasalhos para doar a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

