Confira opções de colônias de férias em Goiânia com diferentes propostas para o mês de janeiro

Os pais venceram o mês de dezembro com a criançada de férias escolares e haja energia para todo o janeiro que se tem pela frente. Para quem está procurando maneiras de entreter os pequenos, o primeiro mês do ano é repleto de opções de colônias de férias promovidas por clubes, brinquedotecas e escolas, que, além de ocupar o tempo, ainda promovem socialização - e, é claro, muita diversão.

Com propostas e valores variados, com atividades ao ar livre ou não, o DAQUI lista as programações já confirmadas e com inscrições abertas em Goiânia. Tem de tudo um pouco: de aulas de equitação a gincanas esportivas e oficina de artes, dá para adaptar os horários e gostos de cada um. Têm até oficinas de programação para os mais tecnológicos e opções também para adolescentes.

Clube de Engenharia de Goiás - 4 a 13 anos

Atividades: Brincadeiras, atividades esportivas, gincanas e oficinas integram a programação da tradicional colônia de férias do Clube de Engenharia de Goiás. Os matriculados ganham camiseta especial e o lanche está incluso

Data: 8 a 12 de janeiro, no período vespertino

Preço: R$ 270 (sócio) e R$ 290 (não sócio)

Endereço: Rua 132, nº 500, Setor Sul

Informações: 3281-0000

Colônia de Férias Casa da Praça - 2 a 12 anos

Atividades: A Casa da Praça é uma brinquedoteca educativa e lúdica. As turmas são divididas por faixas etárias. Futebol de sabão, oficina de slime, show de talentos, gincanas e atividades refrescantes estão na programação, que muda a cada dia

Data: Até 26 de janeiro com opção matutina, vespertina e integral

Preço: É possível fechar pacotes semanais ou diária. Diária: R$ 120 (matutino ou vespertino) e R$ 180 (integral com lanches e almoço). Semanal: R$ 540,00 (matutino ou vespertino) e R$ 835 (integral com lanches e almoço)

Endereço: Praça T-16, nº 71, Setor Bueno

Informações e reservas: 99249-9249 (WhatsApp)

Colônia de Férias do Clube Jaó - 3 a 15 anos

Atividades: No mês de janeiro o Clube Jaó realiza a tradicional colônia de férias do espaço com muitas brincadeiras aquáticas para a criançada. Quem se inscrever até sexta-feira (5), tem desconto de 5% para pagamento à vista e fechando o pacote semanal cada inscrito ganha camiseta e mochila

Data: Até 19 de janeiro, com opções de período integral (das 9 às 17 horas) ou meio período (das 13 às 17 horas)

Preço: Pacotes semanais. Sócio: R$ 623 (integral com almoço e lanche, bebida e sobremesa) e R$ 486 (meio período com lanche da tarde). Não-sócio: R$ 817 (integral com almoço e lanche, bebida e sobremesa) e R$ 638 (meio período com lanche da tarde)

Endereço: Al. Quitandinha, nº 600, Setor Jaó

Informações: 3269-8000 ou (62) 99299-5323 (WhatsApp)

Sesi Multiparque - 4 a 12 anos

Atividades: Pedalinho, esportes, oficinas, origami, cine pipoca e contato com a natureza estão na lista da edição deste ano da Colônia de Férias Encantadas do Sesi Multiparque

Data: De 8 a 12 e de 15 a 19, com opção matutina, vespertina e integral

Preço: Opções de pacotes semanais ou diárias. Semanal integral: de R$ 420 (industriário) a R$ 520 (comunidade). Semanal meio período: de R$ 270 (industriário) a R$ 310 (comunidade). Diária integral: de R$ 90 (cartão Sesi) a R$ 120 (comunidade). Diária meio período: de R$ 55 (cartão Sesi) a R$ 70 (comunidade)

Endereço: Av. João Leite, nº 915, Setor Santa Genoveva

Informações: 3265-0100, 9828-4060 e 8406-6146

Cia. Corpo na Contramão - 4 a 10 anos

Atividades de circo e teatro esperam as crianças na colônia de férias promovida pela Cia. Corpo na Contramão no espaço Esparta Arte e Cultura. Aulas de malabares e acrobacias de solo e aérea estão entre as atrações

Data: de 15 a 19 de janeiro

Preço: Opções de pacotes semanais ou diárias. Semanal: R$ 475. Diária: R$ 120. Desconto de 10% para duas crianças e 15% a partir de três crianças matriculadas

Endereço: Rua da Astéria, nº 2.188, Jardim Atlântico

Informações: 98121-9169

Planeta Imaginário

Atividades: Cenário lúdico, contação de história, pintura artística e brincadeiras temáticas que mudam a cada dia são algumas das atrações promovidas pelo Planeta Imaginário, localizado no Passeio das Águas Shopping. A faixa etária não foi confirmada pelo espaço

Data: Até 19 de janeiro, período vespertino (das 13h30 às 17h30)

Preço: Opções de pacotes semanais, dias avulsos e pacotes de diárias. Semanal: a partir de R$ 289. Diária: a partir de R$ 87,50

Endereço: Av. Perimetral Norte, nº 8.303, Fazenda Caveiras

Informações: 99234-9654

Rafa’s Food Park - 2 a 12 anos

Atividades: Gincanas, oficinas criativas e brincadeiras estão entre as atividades promovidas pelo Rafa’s Food Park. Crianças de 2 e 3 anos precisam estar acompanhadas por um responsável

Data: 2 a 12 de janeiro, período vespertino

Preço: Diária: R$ 80. Semanal: R$ 350

Endereço: Rua 56, Jardim Goiás

Informações: 99288-1258

Ctrl+Play Goiânia - 7 a 17 anos

Atividades: Curso de Minecraft (7 a 9 anos), curso de criação de games (10 a 13 anos) e curso de programação e robótica usando arduino (14 a 17 anos) estão na programação de férias da Escola de Programação e Robótica Ctrl+Play Goiânia

Data: 8 a 12 de janeiro, com turmas matutinas e vespertinas

Preço: Conferir com a escola

Endereço: Rua C-149, nº 686, Jardim América

Informações: 99234-9654

Caballus Equoterapia e Equitação - 4 a 12 anos

Atividades: A Colônia de Férias a Cavalo conta com aulas de equitação, anatomia do cavalo, volteio e montaria, alimentação dos animais, além de oficinas, gincanas e futebol de sabão, promovida pela Caballus Equoterapia e Equitação

Data: 8 a 11 de janeiro

Preço: R$ 1.300. Desconto de 10% na matrícula de duas crianças ou mais

Endereço: Rua da Divisa, nº 1.159, Setor Jaó

Informações: 98207-2669