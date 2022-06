Confira os locais de vacinação e testagem contra Covid em Goiânia e Aparecida

A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 continua em Goiânia e Aparecida. Na capital, o imunizante está disponível em 72 locais e, em Aparecida, há 39 locais de vacinação. Em Goiânia, a imunização é destinada para crianças, adolescentes e adultos.

Em Aparecida, crianças de 5 a 11 anos contam com 9 postos específicos e fixos de vacinação. Para aqueles com mais de 40 anos que desejam receber a 4ª dose da vacina, basta comparecer a um dos locais citados abaixo, desde que respeitado o intervalo mínimo entre as aplicações.

A Central de Imunização funciona de segunda a sábado, das 8 às 18h e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionam de segunda a sexta, das 8 às 16h.

Confira abaixo os locais de vacinação e testagem contra Covid-19 em Goiânia e Aparecida.

Locais de vacinação em Aparecida:

Central de Imunização;

UBS Andrade Reis;

UBS Colina Azul;

UBS Bairro Cardoso;

UBS Delfiore;

UBS Alto Paraíso;

UBS Bandeirantes;

UBS Bairro Ilda;

UBS Independência;

UBS Buriti Sereno;

UBS Campos Elíseos;

UBS Cândido de Queiroz;

UBS Caraíbas;

UBS Chácara São Pedro;

UBS Cruzeiro do Sul;

UBS Independência Mansões;

UBS Jardim Bela Vista;

UBS Jardim Boa Esperança;

UBS Jardim dos Buritis;

UBS Jardim dos Ipês;

UBS Jardim Florença;

UBS Jardim Olímpico;

UBS Jardim Paraíso;

UBS Jardim Tiradentes;

UBS Madre Germana;

UBS Nova Olinda;

UBS Papillon Park;

UBS Parque Trindade;

UBS Pontal Sul II;

UBS Residencial Anhambi;

UBS Residencial Garavelo Park;

UBS Retiro do Bosque;

UBS Jardim Riviera;

UBS Rosa dos Ventos;

UBS Santa Luzia;

UBS Santo André;

UBS Veiga Jardim

UBS Expansul.

Locais de testagem em Aparecida

Drive-thru do Hospital Garavelo (mediante agendamento);

Centro Municipal de Especialidades (mediante agendamento);

UBS Madre Germana;

UBS Caraíbas;

UBS Papillon Park;

UBS Santa Luzia;

UBS Boa Esperança;

UBS Pontal Sul I;

UBS Pontal Sul II;

UBS Parque Trindade;

UBS Campos Elíseos;

UBS Delfiori;

UBS Rosa dos Ventos;

UBS Jardim Florença;

UBS Bandeirantes;

UBS Porto das Pedras;

UBS Nova Olinda;

UBS Parque das Nações II;

UBS Independência;

UBS Alto Paraíso;

UBS Jardim dos Ipês;

UBS Cândido de Queiroz;

UBS Mansões Paraíso;

UBS Jardim Paraíso;

UBS Santo André;

UBS Cruzeiro do Sul;

UBS Bairro Ilda;

UBS Colina Azul;

UBS Jardim Bela Vista;

UBS Jardim dos Buritis;

UBS Garavelo Park;

UBS Buriti Sereno;

UBS Tiradentes;

UBS Independência Mansões;

UBS Expansul;

UBS Chácara São Pedro;

Centro de Atendimento Ambulatorial;

Locais de vacinação em Goiânia:

Centro Saúde Vila Redenção;

Centro de Saúde Parque Amazônia;

Centro Municipal de Vacinação;

UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia;

Centro de Saúde "Dr. Afonso Honorato da Silva e Souza";

USF Riviera;

USF Parque Atheneu;

USF Dom Fernando;

USF Santo Hilário;

USF Ville D France;

USF Recanto das Minas Gerais;

CAIS Amendoeiras;

UPA Novo Mundo;

Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD);

Cais Bairro Goiá;

USF Parque Eldorado Oeste;

USF Vera Cruz I;

USF Vera Cruz II;

USF Vila Regina;

USF Parque dos Buritis;

Centro de Saúde Parque Industrial João Braz;

USF São Francisco;

USF Jardins do Cerrado IV;

USF Jardins do Cerrado VI;

USF Buena Vista;

USF Goiânia Viva;

Cais Deputado João Natal;

Centro de Saúde Setor Criméia Leste;

USF Criméia Oeste;

Centro de Saúde Esplanada do Anicuns;

Centro de Saúde Norte Ferroviário;

Centro de Saúde Vila Canaã;

Centro de Saúde Vila Moraes;

Centro de Saúde da Fama;

USF Vila Santa Helena;

USF Setor Leste Universitário;

Centro de Saúde Cidade Jardim (Rodoviário);

USF Marinho Lemos;

Centro de Saúde Jardim Vila Boa;

Centro de Saúde "José do Egídio Martins";

Centro de Saúde Pq. Anhanguera;

Centro de Saúde Vila Mauá;

USF Andréia Cristina;

USF Condomínio das Esmeraldas;

USF Madre Germana;

USF Garavelo B Horário;

USF Real Conquista;

USF Residencial Itaipu;

USF Eli Forte;

USF Caravelas;

CIAMS Novo Horizonte;

USF Santa Rita;

Centro de Saúde Jd. Balneário M. Ponte;

Centro de Saúde Perim;

Centro de Saúde Vila Clemente;

Centro de Saúde Itatiaia;

USF Cachoeira Dourada;

USF Vale dos Sonhos;

CIAMS Urias Magalhães;

USF Guanabara;

USF São Judas Tadeu;

USF Finsocial;

Cais Setor Cândida de Morais;

USF Jardim Primavera;

USF Estrela D´alva;

USF São Carlos;

USF Novo Planalto;

USF Jardim Curitiba;

USF Brisas da Mata;

USF Alto do Vale;

USF Vila Mutirão;

USF Boa Vista;

Locais de testagem em Goiânia

Segunda-feira – 27/06/2022

Distrito Leste – Tenda

Local: Praça A do Conjunto Fabiana

Endereço: Rua Senhor Bonfim, s/n, Conjunto Fabiana

Distrito Sul – Tenda

Local: Cepal do Setor Sul

Endereço: Rua 115, s/n, Setor Sul

Distrito Noroeste – Tenda

Local: Praça da Feira do Setor São Carlos

Endereço: Avenida Comercial esquina com a Rua CS-5, s/n, Setor São Carlos

Distrito Norte – Tenda

Local: Praça da Feira do Balneário Meia Ponte

Endereço: Avenida Xerentes, s/n, Setor Balneário Meia Ponte

Distrito Oeste – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Praça da Feira do Goiânia Viva

Endereço: Avenida Tóquio, Qd. 50 Lt. 6, Residencial Goiânia Viva

Distrito Sul – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Jardim Botânico de Goiânia

Endereço: Avenida Botafogo, 2.981, Setor Pedro Ludovico

Terça-feira – 28/06/2022

Distrito Leste – Tenda

Local: Praça da Juventude do Jardim das Aroeiras

Endereço: Rua JDA-8, 2.146, Jardim Aroeiras

Distrito Oeste – Tenda

Local: Sest/ Senat

Endereço: Avenida Castelo Branco esquina com a Rua Tuiuti, s/n, Setor São Francisco

Distrito Noroeste – Tenda

Local: Núcleo de Assistência Social – Sopão

Endereço: Avenida Otávio Lúcio, Qd. 8 Lt. 14, Estrela Dalva

Distrito Sudoeste – Tenda

Local: Praça da Juventude do Setor Novo Horizonte

Endereço: Avenida Hermes Pontes, s/n, Setor Novo Horizonte

Distrito Campinas/ Centro – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Parque Agropecuário de Goiânia

Endereço: Rua 250, s/n, Setor Nova Vila

Distrito Norte – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Parque Leolídio di Ramos Caiado

Endereço: Rua Júpiter, s/n Setor Goiânia 2