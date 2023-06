Confira os trechos interditados para obras de reconstrução asfáltica da Avenida Perimetral Norte

Obras de reconstrução da Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, tiveram início na manhã desta quarta-feira (28) e para a primeira etapa foi escolhido o trecho entre a Praça dos Expedicionários e a entrada do viaduto da GO-080. O serviço tem um total de seis etapas e vai cobrir 11,72 km que vão da Praça dos Expedicionários, no Setor Santa Genoveva, até a GO-070.

A prefeitura de Goiânia deu um prazo de cinco meses para a conclusão de todas as obras, nas quais devem ser aplicados R$ 24, 4 milhões.

O local da primeira etapa das obras já está interditado e inicialmente contaria com uma pista reversa como opção de trânsito para os motoristas. Depois de uma reunião entre a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) com a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) foi decidido que o não havia essa necessidade da outra pista, já que o local indicado para a adaptação funciona como desvio.

“À medida que os trechos forem sendo finalizados, serão liberados para o tráfego, enquanto novos trechos serão interditados para a continuidade da obra”, informou o secretário executivo da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Ciro Meireles.

Na primeira noite de interdição, foi registrado aproximadamente 2 km de lentidão, de acordo com matéria da TV Anhanguera.

Escolha do local e construtora

O Secretário de Infraestrutura, Denes Pereira, declarou que o local foi escolhido com base em demandas da população, considerando o fluxo do trânsito que é intenso em todos os horários. “Vai melhorar consideravelmente a qualidade de tráfego de quem passa por essa avenida, que funciona como uma espécie de anel viário”, alegou o titular da pasta.

A construtora encarregada das obras é a Construservice, investigada pela Polícia Federal por irregularidades em licitações firmadas com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), no Maranhão.

A empresa foi um dos alvos da Operação Odoacro, para desarticular uma associação criminosa suspeita de desvio de recursos públicos, não execução de contratos e pagamento de propinas.

A Construservice também foi excluída de uma licitação de reconstrução asfáltica na qual havia saído vencedora com a proposta de R$ 240,9 milhões. A empresa não conseguiu provar que o projeto apresntado era executável e por isso foi desabilitada pela Secretaria Municipal de Administração (Semad).

A reportagem questionou a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) sobre a escolha e manutenção da construtora como responsável pelas obras, mas até a última atualização da matéria não tivemos resposta.

Trechos das obras