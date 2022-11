Confira previsão do horóscopo para segunda-feira (21)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Algumas dificuldades tendem a começar a se dissipar. Este momento astrológico pode fortalecer as ações desenvolvidas na coletividade, visto que o Sol segue para a área de relacionamentos e a Lua também transita por esse setor.

TOURO (21/4 a 20/5)

Ações em parceria podem ganhar espaço para se desenvolver. Esta fase tende a se mostrar mais produtiva na gestão do dia a dia e na promoção da saúde, já que o Sol segue para o setor do cotidiano, enquanto que a Lua se desloca pelo circuito do trabalho.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Júpiter tende a ajudar a dissipar entraves profissionais. O momento pode gerar maior engajamento em ações coletivas que se nutrem de valores elevados do ponto de vista comunitário, visto que o Sol segue para a área social.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure elevar sua fé em si mesma. A vida privada pode ocupar lugar de relevância, o que favorece ações que elevem a qualidade do dia a dia e a convivência interpessoal, pois o Sol segue para a área doméstica, enquanto a Lua transita no eixo familiar-íntimo.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você tende a ter a oportunidade de se desbloquear do ponto de vista íntimo e ainda aprimorar o discurso. Devido ao trânsito do Sol na área comunicativa e o da Lua entre esse setor e o de relacionamentos, o termo-chave da semana deve ser a articulação.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os entraves interpessoais tendem a começar a se dissipar e as parcerias ganham corpo a partir de agora. Suas habilidades práticas de gestão podem ficar em evidência, com a entrada do Sol na área material e o trânsito lunar entre esse setor e o do cotidiano.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O cotidiano pode se movimentar. Você tende a desabrochar emocionalmente e a se posicionar de maneira confiante com relação aos seus objetivos e no trato interpessoal, visto que o Sol adentra seu signo e a Lua transita entre seu signo e o setor social.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Entraves tendem a começar a se desfazer. O momento astrológico pode favorecer o recolhimento voltado ao fortalecimento interior e à superação dos contratempos, já que o Sol adentra a área de crise e a Lua transita entre esse mesmo setor e o familiar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A vida familiar pode retomar um fluxo mais linear. Sua postura tende a ser marcada por companheirismo e capacidade de diálogo, já que aponta a entrada do Sol na área de amizades e a passagem da Lua entre esse setor e o da comunicação.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Suas ideias tendem a ganhar fluxo e encontrar espaço de desenvolvimento. Esta fase astrológica se mostra favorável para aperfeiçoar a vida profissional e a gestão financeira, pois o Sol adentra a área do trabalho e que a Lua transita entre esse setor e o material.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Desafios materiais são superados. Uma elevada capacidade de subjetivação tende a lhe fazer ter experiências profundas do ponto de vista existencial, já que no céu da semana o Sol adentra a casa da espiritualidade e a Lua transita entre esse setor e seu signo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Chegou o momento de você desobstruir seus caminhos. A introspecção tende a se revelar o caminho para o fortalecimento pessoal, visto que no céu dessa semana o Sol adentra o setor íntimo, assim como a Lua.a