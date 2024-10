Confira previsão do horóscopo para sexta-feira (18)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É preciso encarar os problemas como oportunidades de autoaprimoramento. Sua relação com o lado material da vida pode ficar comprometida com a tensão entre Lua e Mercúrio, de forma que é necessário ponderar antes de tomar decisões envolvendo as finanças.



TOURO (21/4 a 20/5)

Busque valorizar sua privacidade e encarar os problemas de maneira tranquila. Conflitos de opinião podem aflorar com a Lua em seu signo e em tensão com Mercúrio, mas é importante não forçar enfrentamentos e demonstrar capacidade de conviver com as diferenças.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Lua e Mercúrio em tensão tendem a alertar quanto à importância de aprimorar o planejamento da rotina e superar as dificuldades. Busque flexibilizar o pensamento e valorizar as parcerias, já que a Lua encontra Urano.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Convém valorizar sua capacidade de ação, já que Lua e Urano juntos dão energia à sua postura. Interesses individuais e coletivos tendem a conflitar com Lua e Mercúrio em tensão, o que pede diplomacia e acordos em prol do bem-estar geral, mas sem prejudicar sua individualidade.



LEÃO (23/7 a 22/8)

O recolhimento tende a levar a reflexões transformadoras, visto o iminente encontro entre Lua e Urano. Manter a mente equilibrada diante das demandas da rotina é o desafio. Busque administrar as dificuldades sem drama, visto que as soluções dependem de lucidez e bom senso.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure valorizar o recolhimento e confrontar suas fragilidades em busca de transformação interior. Momento complicado no quesito comunicação, visto que Lua e Mercúrio podem dar vazão a contradições que passam para a oratória, e a ressentimentos.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Convém se mostrar acessível, visto que Lua e Urano se encontram, favorecendo as parcerias. Lua e Mercúrio tendem a alertar quanto a falhas estratégicas na gestão orçamentária, o que demanda mais atenção nos investimentos e cautela nos gastos e negociações de forma geral.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cuidado para não se mostrar insensível, buscando entender os outros e ajustando os interesses. Tente resgatar os prazeres em comum. O emocional das pessoas pode conflitar com a sua racionalidade diante da tensão Lua-Mercúrio, o que tende a prejudicar suas relações.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque flexibilizar sua postura e resgatar o otimismo. O foco nos problemas pode dificultar a vivência cotidiana, conforme sugere a tensão Lua-Mercúrio, além de lhe predispor a valorizar os defeitos em detrimento das virtudes. Que tal inserir prazeres na rotina?



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso expandir a mente e encarar as circunstâncias sob perspectivas diversas. Lua e Mercúrio em tensão tendem a destacar um momento de incompatibilidades no trato humano e na conciliação entre demandas e prazeres.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É fundamental se abrir à comunicação, buscando flexibilizar a mente e a postura. A rigidez de pensamento tende a prejudicar a conciliação entre vida familiar e profissional nessa fase de tensão entre Lua e Mercúrio, o que traz fadiga e atrasos na gestão das tarefas.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente evitar especular sobre os acontecimentos que estão fora do seu controle. Ocupe a mente com o que lhe motiva perante a vida. Questionamentos existenciais ganham corpo frente à tensão entre Lua e Mercúrio, comprometendo sua relação com o mundo e consigo mesma.