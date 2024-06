Confira um roteiro romântico para comemorar a semana dos namorados

Jantar à luz de velas, passar uma noite caliente em um hotel ou curtir a cantora Paula Toller cantando os versos “eu quero você, como eu quero” agarradinho com o mozão. As opções são muitas para os pombinhos que desejam curtir a dois a programação do Dia dos Namorados. Apesar de ser na quarta-feira (12), diversos espaços de Goiânia já estão decorados de corações vermelhos neste final de semana para a data mais romântica do ano. Confira o roteiro que o Magazine preparou especialmente para aqueles que não deixam de brindar a época com muito flerte e paixão.



Fórmula do Amor

A cantora Paula Toller resolveu antecipar o Dia dos Namorados neste sábado (8), em show da turnê Amorosa no Centro de Convenções da PUC Goiás. O clima de romance toma conta do palco, com canções que fazem parte da trilha sonora de muitos casais, como Pintura Íntima, Fórmula do Amor e Fixação. A direção de arte é assinada pelo consagrado arquiteto e designer Gringo Cardia.

Local: PUC Goiás - Câmpus 2 - Av. Engler, nº 507, Jardim Mariliza

Horário: 21 horas (abertura da casa às 20 horas

Ingressos: De R$ 80 a R$ 220

Informações: @oceaniaeventos

Corações gigantes

Mais de dez esculturas expostas no jardim do Flamboyant Shopping convidam os casais a passarem um tempo a dois contemplando as obras criadas por artistas plásticos, como grafiteiros e ilustradores. Participam da mostra nomes como Antônio Farias, Leticce, Aline Miyuki Horikawa e Gislaine Martins. Neste sábado (8), foi reservada uma escultura em branco para que os casais façam declarações e escrevam mensagens de amor. A exposição fica em cartaz até o dia 30 de junho.

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás

Informações: 3546-2000

Vinilzinho com o love

Sair de casa neste sábado de manhã com o love, passear pelo Centro Histórico de Goiânia, pegar uma exposição de arte em espaços como a Vila Cultural Cora Coralina e, de quebra, passar horas e horas escolhendo discos de vinil. É essa a proposta da Monstro Discos, que faz uma promoção relâmpago dos álbuns que estão no catálogo da loja, localizada na Rua 12. Todos os LPs estão com 20% de desconto no dinheiro ou pix.

Endereço: Rua 12, nº 35, Centro

Horário de funcionamento: Das 9 às 14 horas

Informações: @lojamonstrodiscos

Experiência gastronômica

Requinte e sofisticação são dois adjetivos conclamados no Zimbro Cocktails e Co. para o Dia dos Namorados. Com menus diferenciados para o almoço e jantar, o restaurante aposta no dia 12 em uma combinação de alta gastronomia e atmosfera envolvente para criar aquela data romântica. Para o almoço, que terá início a partir das 11h30, o espaço oferece um menu em quatro etapas pelo valor de R$ 290 por casal. Já o jantar, que começa às 19 horas, será marcado por um ambiente de jazz ao vivo, pelo valor de R$ 495 por casal.

Endereço: Alameda Ricardo Paranhos, nº 59, Setor Marista

Informações: @zimbrobar

Banquete a dois

Com um cardápio incrementado em quatro etapas para receber os casais apaixonados, o restaurante Rio Mercato apresenta no dia 12 um banquete para ninguém botar defeito. Ao som de música ao vivo munida de voz e piano, o serviço contempla a entrada, prato principal e sobremesa. O cardápio custa R$ 500. Para a opção com garrafa de vinho, será cobrado R$ 580.

Endereço: Rua T-60, esquina com Rua T-36, nº 95, Setor Bueno

Horário: Entre 11 horas e 1 horas

Informações: 3091-3302

Uma noite de cinema

O Quality Hotel Goiânia promove o jantar do Dia dos Namorados, no dia 12, com o tema Uma Noite de Cinema, no Restaurante Madregaia - Tempero & Drinks. O evento é aberto ao público mediante reservas para 30 casais, com menu assinado pelo Chef Hugo Tássio e servido em três etapas. O ambiente integrado estará todo tematizado com referências aos clássicos da sétima arte e som ao vivo comandado pela banda Primor Musical, tocando as trilhas de filmes que marcaram época.

Endereço: Rua 14, nº 46, Jardim Goiás

Valor: R$ 350 + taxas para o casal

Reservas: 3412-6957 e 9948-7027

Romantismo dentro de casa

Para os casais que não querem sair de casa em plena quarta-feira (12), o chef Pedro Ernesto criou um cardápio com entrada de tábua de frios, prato principal protagonizado pelo filé de frango com mostarda dijon, medalhão de filé à poivre e filé de pirarucu com camarões ao creme de queijo da serra do bálsamo. Já a sobremesa fica por conta da torta fun cake. Os pedidos podem ser realizados pelo WhatsApp (99332-9917) até o dia 11 e retirados na Casa Serafim até o dia 12, às 17 horas.

Endereço: Rua T-48, nº 1.017, Setor Bueno



A noite é uma criança

Passar uma noite inteira regada a mimos e paparicos é o convite do Hotel Transamerica Collection Goiânia, que preparou para a data duas possibilidades de comemoração. O pacote inclui decoração com mix de balões flutuantes e velas; kit sensorial que acompanha colar de pérolas, dadinho erótico, penas, venda e óleo para massagem; espumante nacional e café da manhã. O valor é de R$ 175 por pessoa. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (62) 99210-3377.

Endereço: Rua T-51, nº 3, Setor Marista

Informações: 3600-1000



Correio elegante

O Dia dos Namorados da Casa Liberté, na Rua 8, Centro, nada contra a maré. Pensando nos solteiros e nos que ainda querem começar um namoro aos 45 do segundo tempo, o bar promove uma noite no dia 12 com discotecagem especial do duo de DJs Pink Hats, formado por Yasmim Lauck e Heitor Vilela. Um correio elegante estará passando pelas mesas aos que ainda não desistiram de encontrar a cara metade. A entrada é gratuita.



Endereço: Rua 8, nº 510, Centro

Informações: 99123-2197