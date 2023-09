Conheça os benefícios nutricionais da banana

A banana é a fruta mais consumida no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A fruta possui uma data, o Dia Mundial da Banana, celebrado dia 22 de setembro. É um dos produtos mais exportados e o Brasil fica na 4ª posição do ranking mundial de produção, somando 6,9 mil toneladas, ficando atrás apenas da Índia, China e Filipinas.

No Brasil, as variedades mais famosas são a nanica, prata, da terra e ouro, podendo ser usadas para consumir crua no dia a dia, assada, frita, bolos, vitaminas e até mesmo como cosmético. A banana contém diversos benefícios para a saúde como a redução da pressão arterial, auxílio na digestão, evita cãibras musculares e combate a depressão. É rica em fibras, vitaminas C, B1, B2 e B6.

Segundo Arissa Felipe Borges, coordenadora do curso de nutrição da Estácio, a banana é uma fruta repleta de nutrientes que contribuem significativamente para a saúde e o bem-estar. “A fruta é rica em potássio, vitamina C, vitamina B6 e fibras, oferecendo uma composição nutricional que promove a função muscular, a saúde cardíaca, a digestão eficiente e um sistema imunológico fortalecido”, explica.

A banana, de acordo com a coordenadora, é uma fonte de energia devido ao seu teor de carboidratos, incluindo glicose, frutose e o amido resistente. “Esse trio fornece um combustível de liberação lenta, mantendo os níveis de energia estáveis ao longo do dia e ajudando a evitar os picos e quedas de açúcar no sangue. Com sua fibra dietética, a banana contribui de forma benéfica para a saúde digestiva, regulando o trânsito intestinal e prevenindo a constipação”, orienta.

Arissa fala também sobre a presença de amido resistente, que promove um microbioma intestinal saudável, além de contribui para a sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite. A presença do potássio nas bananas desempenha um papel fundamental na saúde cardiovascular, ajudando a regular a pressão arterial e reduzindo o risco de doenças cardíacas. A combinação de potássio e fibras também contribui para a saúde das artérias e a manutenção de níveis adequados de colesterol”, explica a nutricionista.

Além de seus benefícios nutricionais, a Arissa fala como que a banana é versátil na culinária. “Pode ser consumida sozinha como um lanche rápido, adicionada a smoothies para dar cremosidade e doçura natural, incorporada em receitas de panquecas, bolos e pães para um toque saudável, ou até mesmo congelada para criar sorvetes saudáveis e refrescantes”, finaliza.