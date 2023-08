Conheça os sinais de alerta que levam à perda dentária

A perda de um dente é um acontecimento bastante desagradável. Ao longo da vida, muitas pessoas podem se deparar com um problema sério que pode levar à perda dentária ou, até mesmo, um acidente repentino, que pode provocar essa queda em um curto espaço de tempo.

De acordo com a odontóloga Márcia Luz, ao perder um dos dentes, os demais podem entortar na tentativa de ocuparem o espaço e essa movimentação altera toda a mordida do paciente. Além disso, pode ocorrer recessão gengival no local da falha, expondo a raiz dos dentes vizinhos, o que gera sensibilidade e desconforto.

Márcia explica que a perda de um dente é um dos principais motivos pelo qual os pacientes procuram um dentista. Isso porque muitas pessoas não dão conta da gravidade que alguns problemas bucais costumam provocar e, quando percebem, já é tarde demais.

Para que isso não aconteça com você, confira abaixo alguns sinais de alerta listados pela odontóloga, que merecem atenção para não se agravarem e provocarem a perda dos dentes.

Cárie: Por se tratar de uma doença bastante comum, muitas pessoas não imaginam as consequências que esse incômodo pode causar. Quando a cárie não é tratada, ela pode atingir a raiz dos dentes e enfraquecê-los, provocando a quebra e, consequentemente, a perda. A melhor maneira de evitar a cárie é escovando os dentes corretamente após todas as refeições, além de reduzir o consumo de alimentos ricos em açúcar e em amido, que contribuem para a formação dessas bactérias, e visitar regularmente o dentista.

Bruxismo: Trata-se do famoso “ranger dos dentes”. Esse hábito provoca grande impacto e desgaste entre os dentes. Quanto ocorre com certa frequência, pode acabar enfraquecendo e desgastando os dentes, ocasionando na perda dentária devido à fratura. Se você notar dores na face, estalos na articulação e até redução na capacidade de bocejar, busque auxílio odontológico.

Doença Periodontal: Alguns problemas de nível inflamatório ou infeccioso podem atingir o periodonto, que é aquela parte que dá suporte aos dentes (a gengiva, osso alveolar, ligamento periodontal e cemento). Em alguns casos, a doença pode até mesmo causar a perda da inserção do ligamento periodontal, destruindo tecidos ósseos da região. Por isso, fique de olho nas alterações de cor da sua gengiva e também em sangramentos frequentes, que podem indicar o problema, e então busque imediatamente auxílio profissional.

Má higienização: Os cuidados bucais como uma boa escovação e o uso do fio dental são de extrema importância para manter a saúde bucal. Mas quando a higienização é realizada de forma incorreta, pode acabar provocando diversos problemas bucais, como a formação de tártaro na região do dente próxima à gengiva, o que pode gerar inflamação e levar à queda.

Traumas físicos: As quedas, batidas e outros traumas também podem ser responsáveis pela queda dos dentes, que pode ocorrer imediatamente ou após alguns dias do trauma. Nesse último caso, pode existir uma fratura de raiz, que pode não ser aparente, mas levar à perda. Ao sofrer um trauma, é importante tentar resgatar o dente e deixá-lo dentro de um copo de leite, pois isso aumenta o tempo de possibilidade de reimplante para até seis horas.