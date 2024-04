Consórcio Limpa Gyn assume coleta de lixo no dia 22

Após assinar o contrato para a coleta de lixo em Goiânia em março, o Consórcio Limpa Gyn (Consórcio QC Ambiental) deve assumir o serviço no dia 22, após a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) assinar a ordem de serviço. A empresa vencedora da licitação tem até 30 dias para o início da operação, contudo, já avisou que vai assumir 51,11% do trabalho daqui a 10 dias. No início deste mês, o Daqui publicou que a transição do trabalho, entre a Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) e o consórcio, deve durar até quatro meses.

“A Comurg ainda responde pela coleta e demais serviços até que o consórcio assuma. No início da fase de transição, a companhia ainda fará quase 50% do trabalho, que vai diminuindo gradativamente até a segunda quinzena de maio, quando o consórcio assume de vez os quatro itens do contrato”, explica o titular da Seinfra, Denes Pereira, ao informar que a ordem de serviço foi assinada na última sexta-feira (5).

A Comurg, a partir de 22 de abril, continua responsável pelos outros itens de seu contrato, como por exemplo, a varrição manual das ruas e avenidas da cidade. Segundo a Prefeitura de Goiânia, a contratação do consórcio segue a uma exigência do Ministério Público de Goiás, para resolver problemas com a coleta do lixo domiciliar.

Mecanizada

A varrição mecanizada é a novidade que o novo contrato traz para a limpeza das ruas e avenidas da Capital. O trabalho nas vias de maior movimento será realizado durante à noite. O serviço também começa no próximo dia 22, com oito varredeiras. Gradativamente, até o mês de maio, estarão em operação 24 máquinas, em todas a cidade.

O contrato entre a Seinfra e o consórcio tem duração de dois anos e o valor previsto de até R$ 470,3 milhões. O grupo vai receber pelo serviço prestado, dependendo do volume de material recolhido ou da quilometragem de vias limpas no caso da varrição mecanizada.