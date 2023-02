Consórcio para administrar tarifa do transporte público no Entorno deve reunir Goiás, DF e União

Na manhã desta quinta-feira (23), o governador Ronaldo Caiado (UB) participou de uma reunião no Palácio do Planalto junto com a governadora em exercício do Distrito Federal (DF), Celina Leão (PP) e Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Os dois governadores planejam criar um consórcio interfederativo que una o DF, Goiás e a União para o transporte público do Entorno.

De acordo com os governadores, o intuito é que o DF, Goiás e a União dividam uma tarifa técnica para arcar com a diferença entre a tarifa paga pelo cidadão e a paga por eles. Todo o valor seria dividido de forma igualitária.

Na reunião, o governador Ronaldo Caiado explicou ao ministro Alexandre Padilha que precisa do apoio do governo federal para implementar as mudanças, visto que hoje a responsabilidade é exclusiva da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A ideia é executar modelo semelhante ao existente na Região Metropolitana de Goiânia, em que Estado e municípios dividem parte do custo da passagem.

No último dia 14 de fevereiro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) assumiu novamente a gestão do transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros entre o Distrito Federal e as cidades goianas do Entorno, na chamada Região Integrada de Desenvolvimento (Ride-DF).

O serviço era gerido pelo governo do Distrito Federal desde de 2020, quando foi assinado um convênio de delegação (instrumento que formaliza a concessão das rodovias, ou trechos de rodovias).

Na tarde desta quinta-feira (23), durante coletiva de imprensa, o governador afirmou que já foi redigido um modelo com a concordância do DF e Goiás. Ronaldo Caiado ainda contou que a intenção é que a implementação do consórcio ocorra o mais rápido possível e que uma outra reunião técnica para discutir o assunto deve ocorrer já na semana que vem.

Aumento da tarifa

Em dezembro de 2022, o governo do Distrito Federal manifestou-se sobre a troca de gestão, um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) suspender o reajuste de 26% no preço da passagem de ônibus na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride).

O governo de Goiás solicitou a anulação do aumento por "sequer ter sido consultado” na decisão do aumento tarifário do transporte. Após o pedido, a Secretaria de Mobilidade do DF atendeu à decisão do tribunal e em uma edição extra do Diário Oficial, a pasta publicou uma portaria confirmando a suspensão do aumento.